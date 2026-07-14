Wie Privatbanken in wilden Zeiten investieren

Der Job von Anlageprofis war auch schon einmal einfacher: „Wir müssen nicht nur durch die unter Beschuss liegende Straße von Hormus und eine unübersichtliche Zinslandschaft navigieren, nein, wir müssen auch versuchen, zu bewerten, inwieweit sich Rechenzentren am Mars rechnen werden“, beschreibt Stefan Neubauer, CEO der Kathrein Privatbank, die Herausforderungen, vor denen sein Investment-Team derzeit steht. Wobei den Rechenzentren am Mars vielleicht noch die Frage vorangeht, wie es nach dem IPO von Elon Musks Space X, mit dem er die KI-Rechenzentren im Weltraum möglich machen will, mit der Aktie tatsächlich weitergeht.

Bei den heimischen Privatbankern überwiegt dennoch der Optimismus für das zweite Halbjahr. Die Situation im Nahen Osten bleibt natürlich ein zentraler Unsicherheitsfaktor – die Energiepreise verursachen ein großes Fragezeichen. Die Inflation könnte wieder zurückkommen und viele Marktteilnehmer gehen von weiteren Zinserhöhungen der EZB aus, um diese wieder einzufangen. Doch die Börsen haben sich wieder erholt. Und die wichtigsten Indizes von Dow, S&P 500 oder Nasdaq-100 sind sogar in Rekordlaune.

Dennoch könnten wieder Wolken aufziehen. Wolfgang Ules, CIO bei Schelhammer Capital, meint: „Die Märkte bewegen sich derzeit zwischen Hoffnung auf sinkende Zinsen und gleichzeitig bestehenden Risiken durch geopolitische Spannungen sowie eine schwächere Konjunkturentwicklung in einigen Regionen aufgrund gestiegener Energiepreise.“ Der Experte des größten heimischen Vermögensverwalters erwartet daher keinen breit angelegten Bullenmarkt, sondern eher ein Umfeld mit höherer Volatilität und stärkeren Unterschieden zwischen einzelnen Branchen und Regionen. Qualität, stabile Cashflows und solides Zahlenwerk werden in so einem Umfeld zunehmend wichtiger. „Im Fokus unserer Anlagestrategie stehen immer Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen, hoher Preissetzungsmacht, soliden Bilanzen und nachhaltigem Gewinnwachstum“, sagt Ules. Neben strukturellen Wachstumsthemen wie Technologie und KI bleiben defensive Bereiche wie Gesundheitswesen, Infrastruktur oder Basiskonsumgüter die wichtigsten Stabilitätsanker im Portfolio der Privatbank. Schelhammer Capital bevorzugt aktuell vor allem Branchen mit strukturellem Wachstum, hoher Innovationskraft und robuster Gewinnentwicklung. Dazu zählen insbesondere Technologie, Infrastruktur, Energie, Gesundheitswesen, Finanzwerte sowie ausgewählte Industrieunternehmen: Im Technologie- und Kommunikationssektor sieht Ules weiterhin Potenzial bei Unternehmen wie Nvidia, Alphabet, Microsoft oder ASML, die direkt von KI, Cloud und Halbleitern profitieren.

Im Energie und Infrastrukturbereich bleiben Unternehmen wie Siemens Energy, GE Vernova oder auch Schneider Electric und Legrand interessant. Im Gesundheitssektor bevorzugt Schelhammer Capital Qualitätsunternehmen wie Eli Lilly aufgrund ihrer Innovationskraft und der stabilen Nachfrage in schnell wachsenden Geschäftsbereichen. Ules weiter: „Darüber hinaus sehen wir weiterhin attraktive Unternehmen im Finanzsektor. Banken profitieren von einem höheren Zinsniveau sowie teils noch immer attraktiven Bewertungen – besonders in Europa.“ Besonders interessant sind auch weiterhin große, international gut aufgestellte Institute mit starken Kapitalquoten und hoher Profitabilität. Dazu zählen beispielsweise JP Morgan Chase oder die deutsche Allianz. Ules: „Gerade Versicherungen und diversifizierte Finanzkonzerne bieten weiterhin attraktive Dividendenrenditen und vergleichsweise stabile Cashflows.“