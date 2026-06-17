„Wir wollen nicht dauerhaft quersubventionieren“

Vor ziemlich genau vier Jahren übernahm das Topmanagement von Herba Chemosan das Unternehmen mit Hilfe der Invest AG, eines Private-Equity-Fonds der Raiffeisenlandesbank OÖ. Seit Kurzem sind nun die drei Vorstände Andreas Windischbauer, Maximilian von Künsberg Sarre und Andreas Janka mit je einem Drittel der Anteile Alleineigentümer des österreichischen Marktführers im Pharmagroßhandel. „Von Anfang an war die Invest AG als Partner auf Zeit geplant. Jetzt war der richtige Zeitpunkt, den nächsten Schritt zu gehen“, sagt CEO Windischbauer.

Die Unternehmensgruppe setzt mit rund 1.000 Mitarbeitenden aktuell gut zwei Milliarden Euro um. Der Gewinn betrug zuletzt rund 47 Millionen. Getrübt ist die Feierlaune dennoch. Wie schon in einem trend.-Interview vor drei Jahren beklagen die Vorstände nach wie vor die unzureichende Vergütung im staatlich regulierten Großhandel, der bei Herba Chemosan für 1,7 Milliarden Euro Umsatz steht. Windischbauer: „Die Spannen wurden seit 2004 nicht mehr angepasst. Dieser Bereich steht schwer unter Druck.“ Laut Finanzchef Künsberg ist dieser für sich betrachtet nicht einmal mehr profitabel. Was bedeutet, dass die mit Abstand größte Sparte der Gruppe offenbar negativ bilanziert.

Die gesetzlich festgelegte Spanne für den Medikamentengroßhandel beträgt 3,15 Prozent des Fabriksabgabepreises. Herba Chemosam transportiert pro Jahr 140 Millionen Medikamentenpackungen, deren Preise unter der Rezeptgebühr von derzeit 7,55 Euro liegen. Dieses Geschäft sei nicht kostendeckend, wird kritisiert; auch nicht mit den zusätzlichen 13 Cent pro Packung, die seit einiger Zeit im Rahmen des Infrastruktursicherungspakets fließen. Diese Förderung wurde wegen des Spardrucks, unter dem die Regierung steht, schon halbiert und läuft 2027 aus. Eine Verlängerung wurde noch nicht beschlossen.

Die Kosten sind indes stark gestiegen, nicht nur wegen der seit Jahren hohen Inflation. Herba-Vorstand Andreas Janka nennt auch den Medikamentenmangel als Kostentreiber. 1.200 Präparate seien derzeit nicht oder eingeschränkt verfügbar, „weswegen wir versuchen müssen, anderswo in Europa ähnliche Produkte zu bekommen“. Außerdem würden die Apotheken auf Vorrat bestellen, wenn sich ein Mangel abzeichnet. Der Großhandel wirke der Lagerbildung durch Kontingentierung entgegen – ein Mehraufwand in der Logistik durch teilweise händische Zuteilung und viele Diskussionen mit Apotheken.