Die Börse Wien bietet allen was

Die Wiener Börse ist in Hochform. Der ATX inklusive Dividenden erzielt seit fünf Jahren kontinuierlich neue Bestmarken und sticht in diesem Zeitraum internationale Indizes wie den MSCI World, Euro Stoxx 50 oder DAX deutlich aus.

Tatsächlich ist am Wiener Markt eine Vielzahl von Unternehmen zu finden, die am Weltmarkt zur Spitze zählen. Eines davon ist der steirische Halbleiterproduzent AT&S. Die Aktie des Herstellers von hochqualitativen IC-Substraten hat seit Jahresbeginn im Sog des Chip-Booms um beeindruckende 200 Prozent zugelegt. Neben einer starken Aktionärsbasis in Österreich und Deutschland verzeichnet das Unternehmen aktuell ein deutlich wachsendes Interesse aus den USA. Der Börsengang von AT&S fand im Juli 1999 ursprünglich am Neuen Markt in Frankfurt statt. Doch im Frühjahr 2008 wechselte AT&S nach Wien. AT&S-CEO Michael Mertin zur Bedeutung des Listings des Unternehmens an der Wiener Börse: „Innerhalb des ATX sind wir sehr gut positioniert.“ Und allgemein zu den Vorteilen einer Börsennotierung: „Entscheidend sind drei Aspekte: ein besserer Zugang zum Kapital, eine höhere Sichtbarkeit am Markt und eine kontinuierliche, transparente Preisbildung.“