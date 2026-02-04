Die größten Aktien-Deals an der Wiener Börse

Nicht einmal die Rekordperformance von mehr als 45 Prozent im ATX konnte die Wiener Börsenparty im vergangenen Jahr so richtig anheizen. Insider, sprich Vorstände, Aufsichtsräte und deren Angehörige von börsennotierten Unternehmen, waren bei Aktienkäufen und noch viel mehr bei -verkäufen erneut äußerst zurückhaltend. Das ergab eine Auswertung, die der trend anhand der bei der Wiener Börse gemeldeten Director’s Dealings vorgenommen hat. Lediglich sechs Managern gelang es demnach, mit dem Verkauf ihrer Aktien oder Optionen mehr als eine Million Euro zu erlösen. Allen voran Strabag-Generalbevollmächtigter Hans Peter Haselsteiner, der mit zwei Megadeals im März und im Oktober des vergangenen Jahres mehr als 320 Millionen Euro einnahm. Nicht weniger als 4,5 Millionen Strabag-Aktien verkaufte die Haselsteiner-Familien-Privatstiftung, deren Anteil am Baukonzern nun bei 26,9 Prozent liegt. Für den Bauunternehmer waren die Transaktionen wohl Balsam auf seine Seele, musste er bei seinem Investment in die inzwischen insolvente Signa bekanntlich Millionenverluste erleiden. Dennoch hätte Haselsteiner, der angeblich wieder täglich in seinem Büro im Strabag-Headquarter anzutreffen ist, mit dem Verkauf der Aktienpakete sogar noch mehr erzielen können, denn die Strabag-Aktie, die letztes Jahr einer der Topperformer im ATX war, legte seit der Veräußerung weiter zu und liegt nun bei mehr als 81 Euro. Einen Teil des Verkaufserlöses hat Haselsteiner übrigens inzwischen in das Start-up Permedio reinvestiert.

Ähnlich erging es übrigens dem Zweitplatzierten im Ranking der Börsengewinner, Haselsteiners Konkurrenten von der Porr. Karl-Heinz Strauss, der 1,175 Millionen Porr-Aktien zu je 26,5 Euro verkaufte und zusehen musste, wie der Kurs seither auf mehr als 33 Euro kletterte.