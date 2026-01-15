Die größten Aktien-Deals an der Wiener Börse

Nicht einmal die Rekordperformance von mehr als 45 Prozent im ATX konnte die Wiener Börsenparty im vergangenen Jahr so richtig anheizen. Insider, sprich Vorstände, Aufsichtsräte und deren Angehörige von börsennotierten Unternehmen, waren bei Aktienkäufen und noch viel mehr bei -verkäufen erneut äußerst zurückhaltend. Das ergab eine Auswertung, die der trend anhand der bei der Wiener Börse gemeldeten Director’s Dealings vorgenommen hat.

Lediglich sechs Managern gelang es demnach, mit dem Verkauf ihrer Aktien oder Optionen mehr als eine Million Euro zu erlösen (...)

Den ganzen Artikel lesen Sie im trend.PREMIUM vom 16. Jänner 2026.

Zur Magazin-Vorschau: Die aktuelle trend. Ausgabe