Tech-Aktien: Zweifel am KI-Boom erschüttern Märkte

Die jüngste Boom um Künstliche Intelligenz hat an den Börsen einen deutlichen Dämpfer erhalten. US-Technologieaktien, die in den vergangenen Monaten stark von KI-Hoffnungen profitiert hatten, mussten teils herbe Verluste hinnehmen.

Wie die „Financial Times“ berichtet, sorgte eine Analyse des Massachusetts Institute of Technology (MIT) für Unruhe in der Tech-Bubble. Die Forscher:innen erklärten darin, dass 95 Prozent der Unternehmen bislang keinerlei Rendite aus ihren Investitionen in generative KI erzielen. Nur eine Minderheit realisiere messbare Gewinne.

Hinzu kamen Aussagen von Sam Altman, CEO von OpenAI, dem Unternehmen das hinter ChatGPT steht. Er warnte vor einer möglichen KI-Blase und sprach von einer „übertriebenen Euphorie“ bei Investor:innen. Zwar werde KI langfristig einen großen Wert für die Gesellschaft schaffen, doch kurzfristig drohten vielen Anlegern Verluste.

Anleger:innen scheinen durch diese Aussagen allmählich, an den überaus hohen Bewertungen der Tech-Werte zu zweifeln, analysiert die „Financial Times“. Außerdem sorgen sich viele wegen möglicher staatlicher Eingriffe im US-Techsektor.