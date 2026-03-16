Toniebox als Aktien-Favorit

Die Toniebox ist die Kampfansage an Videogames für Kleine. Sie funktioniert ganz ohne Bildschirm und komplizierte Menüs. Stattdessen setzen Kinder kleine Figuren, die sogenannten Tonies, auf die Box, um Hörspiele, Musik oder Lerninhalte abzuspielen. Jede Figur steht für bestimmte Inhalte, die automatisch über WLAN auf die Box geladen werden.

Nach einer anfänglich enttäuschenden Kursentwicklung stieg die Aktie im vergangenen Jahr um beachtliche 70 Prozent. Mit dem Jahresstart hat es einen Rücksetzer gegeben, den Michael Glück, Manager des 3-Banken-Generali-Sachwertefonds, als Chance zum Einstieg sieht: „Besonders in Nordamerika und Europa wächst die Marke stark und baut ihre Marktposition stetig aus. Das Unternehmen erweitert laufend sein Angebot an Geschichten, Musik und Lernformaten und arbeitet mit bekannten Marken zusammen. Das sorgt für Attraktivität und Wiederkäufe. Gleichzeitig verbessert Tonies seine Abläufe und Strukturen, um profitabler zu werden und flexibel auf Nachfrage reagieren zu können. Insgesamt bietet Tonies eine gezielte Beteiligung am Markt für moderne Kinderunterhaltung.“