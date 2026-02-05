Von SpaceX bis OpenAI: Weltweiter Börseboom, aber nicht in Wien

Der Countdown läuft. Das Jahr 2026 dürfte ein Rekordjahr für Börsengänge werden, ein Party-Reigen von IPOs mit gigantischen Bewertungen. Die Liste der Kandidaten ist gespickt mit top Companies und prominenten Namen: SpaceX von Tesla-Boss Elon Musk, OpenAI mit KI-Guru Sam Altman an der Spitze oder der OpenAI-Dissident Dario Amodei und sein KI-Entwicklungsunternehmen Anthropic.

Aber auch in Europa herrscht an den Märkten Stimmung. Zwei Highlights: Nikolay Storonsky will seine Neobank Revolut gleich in London und in New York an die Börse bringen. Und Bitpanda-Mastermind Eric Demuth dürfte in Frankfurt einen Börsengang anpeilen. Ob auch an der Wiener Börse gefeiert wird, bleibt offen (...)