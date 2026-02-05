Von SpaceX bis OpenAI: Weltweiter Börseboom, aber nicht in Wien

Der Börsengang von SpaceX soll mit einem Erlös von 30 Milliarden US-Dollar der bislang größte der Geschichte werden.©APA-Images/AP/Chris O'Meara
Heuer drängen so viele Unternehmen an die Börsen wie selten zuvor. Und die Bewertungen sprengen alle Rekorde. Doch mit den IPOs steht auch die Akzeptanz der Investoren von KI und Neobanken auf dem Prüfstand.
Der Countdown läuft. Das Jahr 2026 dürfte ein Rekordjahr für Börsengänge werden, ein Party-Reigen von IPOs mit gigantischen Bewertungen. Die Liste der Kandidaten ist gespickt mit top Companies und prominenten Namen: SpaceX von Tesla-Boss Elon Musk, OpenAI mit KI-Guru Sam Altman an der Spitze oder der OpenAI-Dissident Dario Amodei und sein KI-Entwicklungsunternehmen Anthropic.
Aber auch in Europa herrscht an den Märkten Stimmung. Zwei Highlights: Nikolay Storonsky will seine Neobank Revolut gleich in London und in New York an die Börse bringen. Und Bitpanda-Mastermind Eric Demuth dürfte in Frankfurt einen Börsengang anpeilen. Ob auch an der Wiener Börse gefeiert wird, bleibt offen (...)
