Die besten Austro-Stocks 2026

Trotz der massiven Kursgewinne sind die österreichischen Aktien immer noch günstig bewertet. „Kein anderer Aktienmarkt eines Industrielandes ist so billig wie die Wiener Börse“, konstatiert Friedrich Mostböck, Chefanalyst der Erste Group. Nüchterne Zahlen bestätigen dies. Die im ATX vertretenen Aktien locken ­aktuell mit einem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter zehn. US-Aktien sind durchschnittlich doppelt so teuer, und das europäische KGV liegt zwischen 15 und 16. Der Bewertungsvorsprung heimischer Beteiligungspapiere ist somit trotz der heurigen Hausse immer noch beachtlich. Zusätzlich bieten österreichische Aktien im internationalen Vergleich besonders hohe Dividendenrenditen: rund fünf Prozent (vor Steuern) schlagen sogar die Inflation. „Und wir registrieren außerdem ein zweistelliges Gewinnwachstum“, führt Mostböck ein weiteres Argument gegen einen Absturz an.

Doch die Luft wird dünner. Vor allem das wirtschaftliche Umfeld stimmt nachdenklich. Die Konjunktur kommt nicht recht vom Fleck. Heuer wird die Wirtschaft laut jüngster Schätzung des Finanzministeriums um bescheidene 0,3 Prozent wachsen. Das ist zwar um einen ganzen Prozentpunkt mehr als 2024, als es ein Minus von 0,7 Prozent gab, doch um Probleme wie Budgetdefizit und Strukturwandel zu lösen, ist das zu wenig. Die Prognose für 2026 mit einem Wachstum von auch nicht großartigen 1,1 Prozent steht auf ziemlich wackeligen Beinen. Und ähnlich wie in den USA, wo vor allem der Tech-Sektor die Hausse befeuerte, sind es auch in Österreich nur wenige Aktien, die für die euphorische Stimmung sorgten: Neben Tech-Werten wie AT&S und Frequentis waren dies vor allem die „heimlichen Gewinner der Inflation“, so Roland Neuwirth, Fondsmanager bei Advisory Invest – eben der Finanzsektor.

Die schwache Binnenkonjunktur sei aber kein Grund für Pessimismus, meint Erste-Chefanalyst Mostböck: „Der ATX repräsentiert ja keineswegs nur Österreich, sondern einen Wirtschaftsraum. Er hat keine Korrelation mit der österreichischen Wirtschaft mehr, sondern steht für eine ganze Region.“

Im Besondern trifft dies auf den 2025 so erfolgreichen Finanzsektor zu. Sowohl Banken als auch Versicherungen erzielen einen beachtlichen Teil ihrer Gewinne in der CEE-Region. Dort wächst die Wirtschaft deutlich schneller als in Deutschland und Österreich. So wird die tschechische Wirtschaft heuer 2,4 Prozent zulegen, im kommenden Jahr sind es laut Prognose der WKO dann 2,2 Prozent. Polens Konjunktur läuft heuer mit einem Plus von voraussichtlich rund 3,3 ­Prozent besonders rund.

Davon wird der Finanzsektor auch im kommenden Jahr profitieren. „Die heurigen Favoriten werden auch im kommenden Jahr die Favoriten bleiben“, ist Neuwirth daher überzeugt.