Doch die Börsengänge der KI-Entwickler wie OpenAI oder Anthropic, aber auch die von kleineren Unternehmen aus dem Bereiche künstlicher Intelligenz wie Databricks oder Dataiku versprechen die größte Spannung. Denn sie werfen ein Scheinwerferlicht auf die aktuell dringlichste Frage: Glauben die Aktienkäufer von OpenAI, Anthropic & Co., dass die Milliardenausgaben für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz monetarisiert werden können? Bernhard Ruttenstorfer, Experte für Technologie-Aktien und Fondsmanager des Erste Stock Techno bei der Erste Asset Management Gesellschaft: „Die Börsengänge im KI-Sektor sind ein Gradmesser dafür, ob die hohen Bewertungen von den Investoren auch akzeptiert werden.“ Anders gesagt: Wenn OpenAI oder Anthropic den Schritt an die Börse wagen, sind das nicht einfach Tech-IPOs, sondern wichtige Indikatoren für den Erfolg der gesamten KI-Story.

Von einem negativen Ausschlag könnten in weiterer Folge auch die großen Tech-Companies betroffen sein, denn es gibt starke finanzielle Verflechtungen mit den KI-Pionieren. Der Onlinehändler Amazon liebäugelt gerade mit einem Einstieg bei OpenAI in der Höhe von 50 Milliarden US-Dollar. Auch der Chipkonzern Nvidia plante eine Kapitalbeteiligung in zweistelliger Millionenhöhe. CEO Jensen Huang ruderte aber zurück. Laut einem Bericht des „Wall Street Journals“ zeigte er sich unzufrieden mit der Geschäftsgebarung des ChatGPT-Erfinders.

OpenAI-Boss Altman peilt dennoch eine Bewertung seines Unternehmens von 750 bis 800 Milliarden US-Dollar an. Sollte die bei einem IPO nicht erreicht werden, könnte sich das auf die Kurse der großen Techgiganten negativ durchschlagen. Raiffeisen-Experte Schleifer: „Wenn die IPOs, vor allem in der Phase danach, kein voller Erfolg werden, könnte es schon einmal an den Märkten um 20 Prozent nach unten gehen. Aber nicht langfristig. Denn die großen Techkonzerne haben Geschäftsmodelle, bei denen sie auch ohne KI hervorragend verdienen. Wir sind der Meinung, das KI eine nachhaltige strukturelle Entwicklung ist.“

Im Finanzbereich stehen mit den kommenden IPOs von Revolut, Raisin oder auch Bitpanda die Neobanken auf dem Prüfstand. Revolut-Gründer Nikolay Storonsky hat den alten Banken den Krieg erklärt. Er möchte eine globale Onlinebank aufziehen, in der alles rascher, effizienter und kundenfreundlicher abläuft als bei klassischen Geldinstituten.

Revolut hat bei der Bewertung von knapp 75 Milliarden US-Dollar bereits mit der Deutschen Bank gleichgezogen. Durch den geplanten IPO in London und New York peilt Storonsky sogar eine Verdopprlung der Bewertung in den kommenden Jahren an. Nicht ganz ohne Eigennutz. Er verfügt ähnlich wie Elon Musk über einen Vertrag, der ihm bei Erreichen einer Bewertung von Revolut in der Höhe von 150 Milliarden US-Dollar einen Anteil von zehn Prozent an der Bank garantiert.

Bitpanda-Gründer Eric Demuth strebt beim Börsengang in Frankfurt eine Bewertung von vier Milliarden Euro an. Er sieht sich mit seiner Krypto-TradingPlattform eher als Partner der Großbanken. Doch für den IPO wird auch die generelle Stimmung für die Krypto-Welt ausschlaggebend sein. Und die ist frostig.

Betrachtet man die Statistik, zeigt sich, dass bei der Mehrzahl der IPOs nach einem anfänglichen Hype die Kurse absackten: RBI-Experte Schleifer meint daher: „Anleger sollten zunächst abwarten und die Entwicklung beobachten.“