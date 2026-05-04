Bitcoin springt über 80.000-Dollar-Marke

Am Vormittag hatte die älteste und bekannteste Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp zwischenzeitlich gut 80.600 Dollar gekostet. Am frühen Nachmittag notierte sie bei fast 78.800 Dollar.

Der zuletzt recht hohe Optimismus am Kapitalmarkt stützte auch riskante Anlagen wie Kryptowährungen. So setzten wichtige US-Aktienindizes in der vergangenen Woche ihre Rekordjagd fort und profitierten damit angesichts des KI-Booms von satten Kursgewinnen der Tech-Giganten. An Asiens Börsen hatten zum Wochenstart vor allem die kräftigen Gewinne in Südkorea und Taiwan die Blicke auf sich gezogen.

Sean McNulty, Leiter des Derivatehandels für den asiatisch-pazifischen Raum beim Krypto-Handelshaus FalconX, sagte:„Die Aktivitäten institutioneller Anleger auf dem Derivatemarkt deuteten auf eine starke Überzeugung hin, dass der Bitcoin-Kurs bis Mitte des Monats auf 85.000 Dollar steigen wird.“