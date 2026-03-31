Prognosemarktplattformen: Wetten auf den Krieg

Die Betreiber der Plattformen glauben fest daran, dass es sich nicht um einen vorübergehenden Modetrend handelt. Tarek Mansour, CEO der zweitgrößten Plattform, Kalshi, hat auf CNN seine Zukunftsvision dargelegt: Er will die ganze Welt in ein Finanzinstrument verwandeln. Jeder Dissens, jede Meinungsverschiedenheit soll zu einem handelbaren Asset werden. Dazu könnte der große Vorteil, den Prognosemarktanbieter gegenüber klassischen Social-Media-Kanälen haben, beitragen: Sie ermöglichen den Tradern die Monetarisierung ihrer Likes und Dislikes.

Auch große Finanzmarktakteure sind bereits dabei, auf den noch jungen Trend aufzuspringen. Sowohl die Techbörse Nasdaq als auch der Börsenbetreiber CME planen, mit sogenannten Outcome-Related-Options in das Geschäftsfeld der Prognosemarkt-Plattformen einzusteigen. Zu erwarten ist jedoch verstärkte Regulatorik, um die Gefahr von Insidertrading in den Griffzu bekommen.

Die Aktienkurse von Polymarket und Kalshi haben sich im letzten Jahr jedenfalls eindrucksvoll entwickelt. Kalshi stieg um 600 Prozent, Polymarket um 400 Prozent. Ein Einstieg bei den Aktien ist zwar möglich, birgt aber ein Risiko. Beide Unternehmen sind nur an Private-Market-Plattformen wie EquityZen oder Hiive zu kaufen. Hier können bestehende Anteilseigner, etwa Frühphaseninvestoren oder Business Angels, ihre Anteile handeln.

Das bedeutet aber auch: Wächst die Substanz, etwa weil neue Investoren in einer Finanzierungsrunde neues Eigenkapital bereitstellen, sinkt der prozentuelle Anteil, den man an Kalshi oder Polymarket hält, entsprechend. Außer man beteiligt sich am Geldzuschuss. Nach einem Bericht des „Wall Street Journals“ sollen jedenfalls beide Unternehmen kurz davor stehen, ihre Bewertung in der nächsten Finanzierungsrunde auf je 20 Milliarden US-Dollar zu verdoppeln. Vielleicht sollte man daher zunächst auf den Zeitpunkt des IPOs von Kalshi oder Polymarket setzen.