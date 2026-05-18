BIOGENA vor dem nächsten Wachstumsschritt

Die BIOGENA Group steht vor dem nächsten großen Schritt: Ab Juni 2026 plant die Biogena Good Vibes AG, die oberste Holding der BIOGENA Group mit Sitz in Salzburg, eine außerbörsliche Kapitalerhöhung durch die Ausgabe neuer Aktien. Die Emission soll digital zeichnungsfähig sein.

Für BIOGENA ist das mehr als ein Finanzierungsschritt. Das Unternehmen öffnet sich gezielt für gesundheitsaffine Menschen, Anleger:innen und die eigene Community. Wer sich für eine mögliche Beteiligung interessiert, kann sich ab sofort unverbindlich in eine Interessentenliste eintragen und erhält damit vor dem öffentlichen Angebot aktuelle Informationen zur geplanten Kapitalerhöhung, zu den Zeichnungsmöglichkeiten und zum Startzeitpunkt.