BIOGENA vor dem nächsten Wachstumsschritt

Die Biogena Good Vibes AG plant ab Juni 2026 eine außerbörsliche Kapitalerhöhung. Wer sich für eine Beteiligung interessiert, kann sich bereits jetzt unverbindlich vormerken lassen.
Die BIOGENA Group steht vor dem nächsten großen Schritt: Ab Juni 2026 plant die Biogena Good Vibes AG, die oberste Holding der BIOGENA Group mit Sitz in Salzburg, eine außerbörsliche Kapitalerhöhung durch die Ausgabe neuer Aktien. Die Emission soll digital zeichnungsfähig sein.
Für BIOGENA ist das mehr als ein Finanzierungsschritt. Das Unternehmen öffnet sich gezielt für gesundheitsaffine Menschen, Anleger:innen und die eigene Community. Wer sich für eine mögliche Beteiligung interessiert, kann sich ab sofort unverbindlich in eine Interessentenliste eintragen und erhält damit vor dem öffentlichen Angebot aktuelle Informationen zur geplanten Kapitalerhöhung, zu den Zeichnungsmöglichkeiten und zum Startzeitpunkt.
Von der Idee zur österreichischen Gesundheitsmarke
BIOGENA hat sich in den vergangenen 20 Jahren von einer Idee zu einer der sichtbarsten österreichischen Gesundheitsmarken entwickelt. Das Unternehmen verweist auf eine starke Kund:innenbasis, eine gewachsene Community, eine leistungsfähige österreichische Produktion, eigene Stores & Plazas, internationale Entwicklung und eine klare Vision für die Zukunft des Gesundheitsmarktes.
Damit bewegt sich BIOGENA in einem Markt, der von wachsendem Gesundheitsbewusstsein, Prävention und einem steigenden Interesse an hochwertiger Gesundheitsvorsorge geprägt ist. Für potenzielle Anleger:innen kann gerade diese Verbindung aus Marke, Community, Produktion und Gesundheitsfokus interessant sein. Entscheidend bleibt aber, sich vor einer möglichen Investition sorgfältig mit Chancen, Risiken und dem angekündigten Prospekt auseinanderzusetzen.
„Wir öffnen uns für unsere Community“
Dr. Albert Schmidbauer, CEO und Gründer der BIOGENA Group, beschreibt den geplanten Schritt als Öffnung gegenüber der eigenen Community. „Wir öffnen uns für unsere Community“, heißt es in seiner Botschaft zur geplanten Kapitalerhöhung. Schmidbauer verweist dabei auf die Entwicklung des Unternehmens in den vergangenen zwei Jahrzehnten: von der ersten Idee hin zu einer österreichischen Gesundheitsmarke mit internationaler Perspektive. Nun möchte BIOGENA gesundheitsaffinen Menschen die Möglichkeit geben, Teil dieser weiteren Entwicklung zu werden.
Jetzt unverbindlich vormerken
Interessierte können sich bereits jetzt unverbindlich registrieren. Die Eintragung in die Interessentenliste dient dazu, frühzeitig über die geplante Kapitalerhöhung, die digitale Zeichnung und den Startzeitpunkt informiert zu werden.
Jetzt unverbindlich eintragen:
biogena.com/aktien
Was Anleger:innen beachten sollten
Bei der geplanten Kapitalerhöhung handelt es sich um ein Wertpapierangebot. Eine Investitionsentscheidung sollte ausschließlich auf Basis des zur Veröffentlichung anstehenden Prospekts getroffen werden. Der vollständige Prospekt wird laut Mitteilung auf der Website von BIOGENA abrufbar sein. Eine Investition in Aktien ist mit Risiken verbunden und kann bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen.
Wer sich für BIOGENA als mögliches Investment interessiert, sollte sich jetzt unverbindlich vormerken lassen und den Prospekt nach Veröffentlichung sorgfältig prüfen.
Jetzt informieren und unverbindlich in die Interessentenliste eintragen:
biogena.com/aktien
Hinweis
Diese Mitteilung ist Werbung. Eine Investitionsentscheidung sollte ausschließlich auf Basis des zu veröffentlichenden Prospekts getroffen werden. Eine Billigung des Prospekts durch die österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.