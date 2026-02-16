Im Bergbau steht eine Megafusion bevor. Der brasilianische Minenbetreiber Rio Tinto lotet eine Übernahme des Schweizer Konkurrenten Glencore aus. Zusammen kämen die beiden Konzerne auf einen Börsenwert von 207 Milliarden US-Dollar und wären der größte Minenbetreiber der Welt.

Hintergrund der Fusion ist die rasant steigende Nachfrage nach Industriemetallen. Rio Tinto hält ein Drittel an der weltgrößten Kupfermine Merida und ist auch in den Abbau von Lithium eingestiegen. Glencore ist einer der weltweit führenden Kupferproduzenten und plant, seine Förderung auszubauen.

In den vergangenen Monaten hat eine massive Nachfrage nach Industriemetallen die Preise rasant nach oben getrieben. Vor dem Einbruch hat sich der Silberpreis mit einem Anstieg von 30 auf 95 US-Dollar in einem Jahr verdreifacht. Kupfer hat um 45 Prozent zugelegt. Lithium verteuerte sich in einem Jahr um 95 Prozent.

Der Run auf Rohstoffe zeigt sich auch am Interesse von US-Präsident Donald Trump an Grönland. Die Insel gilt als die Schatzkammer der Arktis, denn sie verfügt nicht nur über gewaltige Erdölvorkommen, sondern laut dem Geologycal Survey von Grönland auch über 25 von 34 der von der EU als kritische Rohstoffe eingestuften Erze und Gesteine. Allein der Abbau gilt aufgrund der weitgehend fehlenden Infrastruktur und der Tiefe der Lagerstätten als extrem schwierig. Möglicherweise hat auch das Trump zu einem Zurückrudern bei seinen Grönland-Plänen bewegt.