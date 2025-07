Längerfristig sehen die Marktforscher allerdings dann doch beachtliches Wachstumspotenzial. Die Schätzungen zum aktuellen Marktvolumen gehen zwar weit auseinander, was auch an unterschiedlichen Definitionen des Sektors liegt. So geht etwa Fortune Business Insights von einem Marktvolumen von nur 284 Milliarden Dollar im Jahr 2023 aus. Doch in einem sind sich die Analysten einig: Längerfristig betrachtet wird der Markt wieder wachsen, und zwar laut Fortune Business Insights auf über 392 Milliarden im Jahr 2030. Eine besondere Bedeutung kommt dabei den asiatischen Käufern zu. 2022 verfügte der asiatisch-pazifische Raum über einen Anteil von 40,12 Prozent am weltweiten Luxusgütermarkt. Insgesamt wird sich das rasante Wachstum der vergangenen Jahre allerdings etwas abschwächen.

Wie sich die Branche insgesamt entwickelt, ist am S&P Global Luxury Index abzulesen, der vom Finanzdienstleister S&P Dow Jones berechnet wird. Dieser Index umfasst mehrere Segmente: Schmuck, Mode, Parfums, Luxusautos, alkoholische Getränke und Reisen. Indexschwerpunkte sind Hermès International, Richemont, Ferrari NV, LVMH Moët Hennessy, Royal Caribbean Group, Mercedes-Benz, Tesla, L’Oréal, Marriott International und Hilton. 86 Prozent des Index entfallen auf zyklischen Konsum („Consumer Discretionary“), der Rest auf Basiskonsum („Consumer Staples“).

In der Länderaufteilung führen die USA mit 34,1 Prozent vor Frankreich (25 Prozent), Italien (11,1 Prozent) und der Schweiz (10,1 Prozent, Quelle: S&P Dow Jones). Gegenüber dem Weltaktienindex, in dem die USA rund 60 Prozent stellen, sind amerikanische Papiere deutlich untergewichtet. Anleger können diesem Index mit dem Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR (ISIN: LU1681048630) folgen.

Wer über Erfahrung mit Aktien verfügt, kann auch direkt in die Luxusmarken investieren. Zu den prominentesten zählt zweifellos der in Paris notierte französische LVMH-Moët-Hennessy-Konzern (ISIN FR0000121014). Der Branchengigant im Luxussegment verfügt über einen ganzen Bauchladen verschiedenster Produkte, hält Rechte an 75 Marken und betreibt rund 5.000 Geschäfte weltweit. Sechs Champagnermarken, darunter die Nobelmarke Krug, Whisky (Glenmorangie, Ardbeg), Cognac (Hennessy), Wein (u. a. Chateau d’Yquem), Lederwaren (Louis Vuitton), Koffer (Rimowa), Mode (Dior, Fendi, Marc Jacobs) Parfums (Guerlain, Christian Dior, Kenzo), verschiedene Duty-free-Shops, die Finanzzeitung „Les Échos“, die Tageszeitung „Le Parisien“, das Kaufhaus La Samaritaine und zahlreiche andere Aktivitäten runden das Portfolio des LuxusMischkonzerns ab. Mit einer Dividendenrendite von 2,6 Prozent und einer Bewertung mit dem 21-fachen Jahresgewinn ist die Aktie zwar nicht mehr billig, doch eines der solidesten Investments im Luxusbereich.