The Hans präsentiert: Die schönsten Kulinarik-Plätze am Mittelmeer

Über die besten Plätze an der Algarve habe ich schon letztens geschrieben, aber ein Lieblingslokal hab ich mir für dieses Mal aufgehoben. Das „A Tasca 1959“ in Sagres liegt am äußersten westlichen Zipfel des Mittelmeers, rechts geht’s nur noch weiter nach Amerika. Tasca heißt ein portugiesisches Wirtshaus – und genau so schaut es auch aus. Außen eine weiße Terrasse mit Plastiktischen, drinnen viel Meer-Firlefanz, Holztische, ein Riesengrill für die frischen Fische, die tatsächlich erst am Morgen 50 Meter weiter unten aus dem Boot geladen wurden. Am besten fängt man mit Austern und Gambas an, probiert ein Lobster-Risotto und lässt einen Fisch in der Salzkruste servieren. Dazu herrliche – und auch preiswerte – Alentejo-Weine und man weiß dann, warum man in diesem letzten Winkel Europas eingekehrt ist.