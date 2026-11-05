Führung braucht Weitblick

Die Schoellerbank bot den Rahmen für neue Perspektiven und wertvolle Begegnungen. Wer unternehmerische Verantwortung trägt, muss Entscheidungen treffen, deren Tragweite oft erst Jahre später sichtbar wird. Das gilt für die Führung eines Unternehmens ebenso wie für die langfristige Planung und Sicherung von Vermögen. Eine Gemeinsamkeit, die den jüngsten trend.NextGen CEO by Beekhuis Performance Culture Impact Room und seine Gastgeberin, die Schoellerbank, auch inhaltlich verband. Das außergewöhnlich schöne Gebäude der Privatbank in Salzburg bot dafür ein ebenso repräsentatives wie persönliches Ambiente.

Der Einladung folgten Führungskräfte, Unternehmer:innen und Nachfolger:innen, die sich über aktuelle Herausforderungen und unterschiedliche Perspektiven auf erfolgreiche Unternehmensführung austauschten. Im Zentrum stand dabei weniger die Suche nach einfachen Antworten als vielmehr die Frage, welche Fähigkeiten und Voraussetzungen es braucht, um auch unter veränderten Rahmenbedingungen langfristig erfolgreich zu agieren.

Einen fachlichen Impuls setzte Norbert Prenner, Leiter Finanz- und Ver­mögensplanung der Schoellerbank, mit seinem Vortrag. Die Verbindung zwischen unternehmerischem Handeln und langfristiger finanzieller Planung bot dabei einen relevanten Anknüpfungspunkt für das Publikum. Schließlich erfordern sowohl strategische Unternehmensentscheidungen als auch eine vorausschauende Vermögensplanung die Fähigkeit, unterschiedliche Entwicklungen zu berücksichtigen und über kurzfristige Horizonte hinauszudenken.

Wie sich die Anforderungen an Führungspersönlichkeiten verändern, stand anschließend im Mittelpunkt des CEO-Interviews mit Helmut Siegler. Unter dem Titel „Die Rolle eines CEOs in einer sich verändernden Welt“ ging es um Verantwortung, die Bedeutung des eigenen Teams und die Voraussetzungen wirksamer Führung. Siegler zog dabei einen Vergleich zum Skitourengehen: „Beim Führen eines großen Teams ist es wie bei einer Skitour, ich muss wissen, welche Fähigkeiten die einzelnen Personen mitbringen und wie wir diese gemeinsam bestmöglich einsetzen können.“