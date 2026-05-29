Zweites Signature Event der Marketing Natives 2026: Mehr als Algorithmen: Was Marken heute wirklich brauchen

„Marketing verändert sich aktuell schneller denn je. Was heute noch als Standard gilt, kann morgen bereits überholt sein. Gleichzeitig erleben viele bewährte Methoden ein Comeback genau diesen Spannungsbogen wollten wir mit dem Event sichtbar machen“, erklären Lily Teglasy und Susan Kamel Gad Alla, Teamleads des ehrenamtlichen Vereins Marketing Natives.

Den inhaltlichen Auftakt des Abends gestaltete Michael Katzlberger, KI-Berater und Gründer von 3LIOT.ai, mit einer inspirierenden Keynote über den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Kreativbranche. Am Beispiel der Kampagne „Karl der Krapfen“, die er und sein Team 2026 für die Bäckerei Ströck realisierten, zeigte Katzlberger, wie KI bereits heute kreative Prozesse bereichern und neue Formen der Markenkommunikation ermöglichen kann. Zugleich betonte er, dass technologische Entwicklungen zwar Arbeitsweisen verändern, starke Marken aber weiterhin von Haltung, Vertrauen und Authentizität leben. „In naher Zukunft wird KI das Rückgrat jedes Teams sein. Entscheidend bleibt aber, was wir erzählen und wen wir wirklich erreichen wollen“, so der Experte.

Im anschließenden Panel diskutierten die Speaker:innen unterschiedliche Perspektiven zum Wandel der Branche. John Oakley, Country Marketing Manager bei IKEA Austria, sprach über die zunehmende Bedeutung von Authentizität und echten Markenerlebnissen. „Gerade in einer Zeit algorithmischer Perfektion sehnen sich Menschen wieder stärker nach menschlicher Kommunikation und glaubwürdigen Marken“, so Oakley. Dabei zeigte er anhand der „Worst Sleepover Ever“-Kampagne von IKEA, wie physische Erlebnisse und emotionale Kampagnen auch in einer digitalen Welt starke Relevanz erzeugen können.

Tobias Zehentner, Co-Founder und CEO von LUX FUX, brachte seine Perspektive aus Agenturleben, Kreativwirtschaft und internationalem Eventmarketing ein. Sein Fokus lag auf der Frage, wie Marken trotz Automatisierung und datengetriebener Kommunikation weiterhin echte Relevanz schaffen können. „KI und Automatisierung schaffen viele Möglichkeiten, gleichzeitig werden Zielgruppen immer kleiner und individueller. Umso wichtiger wird es, dass Marken erlebbares Wissen vermitteln, das Menschen weitertragen wollen“, so Zehentner. Dabei betonte er insbesondere die Bedeutung von emotionalen Markenmomenten und Erfahrungen, die langfristig in Erinnerung bleiben.