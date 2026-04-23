Prompt AI Marketing Conference: Ausverkauftes Debüt in Wien liefert den Reality-Check

100 Teilnehmer:innen aus Marketing, Kreation und Unternehmenskommunikation diskutierten einen Tag lang, wo generative KI den österreichischen Markt tatsächlich verändert und wo der Hype an operativen und rechtlichen Realitäten scheitert. „Ursprünglich hatten wir mit 50 Teilnehmer:innen gerechnet. Dass die Konferenz am Ende mit 100 Personen ausverkauft war, macht mich stolz und zeigt, wie groß das Interesse am Thema KI derzeit ist", sagt David Johansson, Initiator der Prompt AI Marketing Conference. Durch das Programm führte Moderatorin Magdalena Váchová-Grabner.

Rechtsanwältin Mira Suleimenova nahm der Branche früh die Illusion, KI-generierte Inhalte seien ein rechtsfreier Spielplatz. Schon ein kurzes Reel mit KI-Bildern und KI-Musik könne gegen mehrere Gesetze gleichzeitig verstoßen, mit Strafen im sechsstelligen Bereich. Kreativ-Unternehmer Mathias Kniepeiss lieferte den wirtschaftlichen Kontrapunkt: Sujets, für die früher 100.000 Euro Budget und mehrere Wochen Produktionszeit nötig waren, lassen sich heute in Sekunden prompten. Billiger werde Kreativ-Arbeit deshalb nicht. „Es gibt im Marketing kein Gegeneinander von Mensch und Maschine. Es ist ein gemeinsames Kreativsein", so Kniepeiss.