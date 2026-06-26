trend.Moving Forward Executive Dinner 01|26: Die Welt gerät aus den Fugen

Nach dem seit Langem bereits eta­blierten trend CEO Dinner lädt trend ab sofort regelmäßig zu einem wei­teren Gesprächsformat ein: dem trend Moving Forward Executive Dinner.

Und der Premierenabend im Wiener Hotel Le ­Méridien darf durchaus als gelungen bezeichnet werden. Wesentlich dazu beigetragen hat der renommierte und international ­bekannte Oberst des Generalstabsdienstes Markus Reisner, der für die geladenen Gäste aus der Wirtschaft souverän und pointiert die aktuellen geopolitischen Entwicklungen ­einordnete.

Im Fokus seines Impulsvortrags standen der anhaltende Krieg in der Ukraine, die komplexe Konfliktlage im Nahen Osten sowie die damit verbundenen Auswirkungen für Europa. Besonders spannend waren seine historischen Ausführungen mit erschreckenden Fakten, die zeigten, wie oft und knapp die Welt bereits noch größeren Konflikten entgangen ist.

Anschließend entwickelte sich unter dem Schutz der Chatham House Rule eine lebhafte Diskussion rund um die zunehmende Bedrohung für Europa zwischen den wachsenden Ansprüchen der Großmächte, die unmittelbaren Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft, den Einsatz von Cybertechniken und künstlicher Intelligenz in der modernen Kriegsführung und nicht zuletzt die schwindende Bedeutung der Neutralität Österreichs in einer sich im Umbruch befindenden Welt. Eines wurde den Gästen an diesem Abend jedenfalls ziemlich drastisch vor Augen geführt: Die Welt, wie wir sie kennen, ist in Gefahr, aus den Fugen zu geraten – mit unmittelbaren Folgen für jeden von uns.