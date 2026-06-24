Die Zukunft führt anders

Wie denkt die nächste Generation von Unternehmer:innen und CEOs über Führung, Verantwortung und die Zukunft ihrer Unternehmen? Antworten darauf liefert die trend.NextGen CEO ­Impact Studie, an der mehr als 100 junge Führungskräfte, Geschäftsführer:innen und Unternehmensnachfolger:innen aus Österreich teilgenommen haben. Die Ergebnisse wurden beim ersten trend.NextGen CEO by Beekhuise Performance Culture Impact Room, einer gemein­samen Initiative von trend und Beekhuis Performance Culture (BPC), präsentiert. „Der klassische Ansatz, der von Kontrolle, Hierarchie und Einzelentscheidungen ­geprägt ist, funktioniert in komplexen ­Organisationen immer weniger“, fasst BPC-Gründerin Anke van Beekhuis die Erkenntnisse aus der Studie zusammen, „stattdessen braucht es Orientierung, Vertrauen und ein systematisches Verständnis von Leistung. Der Mensch mit seinen individuellen Bedürfnissen und Vorstellungen wird in dieser ­Konstellation zum Mittelpunkt und dient nicht mehr als bloßes Vehikel für High Performance.“

Nach der Präsentation nutzten die Teilnehmer:innen die Chance, sich offen über die Herausforderungen moderner Unternehmensführung auszutauschen. Im Mittelpunkt des trend.NextGen CEO by Beekhuise Performance CultureImpact Room in den Räumlichkeiten der HHP Steuerberatung in Wien standen Themen wie Transformation, Innovationskraft und die Anforderungen an zeitgemäße Leadership. Die Diskussionen machten deutlich, dass sich viele Herausforderungen branchenübergreifend ähneln. Gleichzeitig zeigt sich ein verändertes Führungsverständnis: Die nächste Generation setzt verstärkt auf Austausch und gemeinsames Wachsen. „Die Vernetzung mit Führungskräften derselben ­Generation war für mich einer der größten Mehrwerte des Abends. Der offene Austausch schafft neue Perspektiven und stärkt ein Netzwerk, das auch über die Veranstaltung hinaus Bestand hat“, sagt etwa Benjamin Hofmann, Country Manager von Betterhomes Österreich.

Für zusätzliche Impulse sorgten ­Sophie Blaha (Geschäftsführerin Blaha Office) und Ralf B. Six (Geschäftsführer VGN und trend), die Einblicke in ihren Führungsalltag gaben und über Erfahrungen, Herausforderungen und Chancen moderner Unternehmensführung sprachen. Ihre Perspektiven unterstrichen die Bedeutung des Austauschs zwischen unterschiedlichen Generationen von Führungskräften.

Der besondere Wert des Formats lag dabei nicht nur in der Präsentation der Studienergebnisse, sondern vor allem im persönlichen Dialog. Unterschiedliche Perspektiven, ehrliche Erfahrungen und offene Gespräche schufen Raum für neue Denkansätze und wertvolle Kontakte. Mit dem Impact Room wurde zugleich der Startschuss für die trend.NextGen CEO Community gegeben. Das Format wird bereits im Herbst mit weiteren Veranstaltungen in Wien und in Salzburg fortgesetzt und soll den Austausch der nächsten Generation von Entscheidungsträger:innen nachhaltig stärken.