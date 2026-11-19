Es ist viel mehr drinnen – so die Conclusio von Unternehmensberater Alexander Zauner, die er aus unzähligen Gesprächen mit heimischen CEOs gezogen hat. Trotz aller Schwierigkeiten seien die Top-Führungskräfte überzeugt, dass der heimische Standort viel mehr Potenzial habe. Er stieß mit dieser nahezu kämpferischen Aussage auf offene Ohren im Hotel Le Meridien in Wien.

Zum zweiten Mal fand ein trend Business Dinner in Kooperation mit dem Europäischen Forum Alpbach statt. Geladen waren 15 Gäste aus unterschiedlichen Branchen. Zu Beginn unterhielten sich Zauner und trend-Redakteurin Paula-Marie Pucker darüber, wie das Top-Transformationsthema – die künstliche Intelligenz – die Wirtschaft verändert und wie viel politischen Einhalt es braucht. Unter den Chatham House Rules ergab sich eine kontroverse Diskussion zu den Potenzialen und Gefahren.