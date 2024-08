Mercedes-Benz CEO Kowollik: „Es ist eine Legende, dass wir zum Listenpreis verkaufen“

Niels Kowollik :

Das kann man so sehen. Ich habe eher das Gefühl, dass wir etwas aussprechen, vielleicht sogar etwas zu laut, das mag sein, was ohnehin schon immer der Fall war. Es hat noch nie jemand erwartet, dass ein Mercedes nur das Gleiche leistet wie ein Wettbewerber, der viele tausend Euro günstiger ist. Man hat das Geld bewusst ausgegeben. Ich wage die Behauptung, dass es keine einzige Kundin und keinen Kunden in der Geschichte der Firma jemals gab, denen die Marke völlig egal war. Das war immer schon etwas Erstrebenswertes. Mercedes ist ja nicht ohne Grund die teuerste Automobilmarke der Welt. Wenn man nur die Marke hernimmt, die teuerste Automobilmarke der Welt. Über ein Viertel unserer Marktkapitalisierung ist die Marke wert. Keine Fabrik, nur die Marke. Das ist unglaublich. Und ich glaube, es gibt die wirtschaftliche Notwendigkeit, wenn Sie sich die Preise anschauen von Kleinwagen, die haben sich innerhalb der letzten Jahre, ich weiß es nicht im Kopf, ich glaube in 5 oder 6 Jahren müssen wir nochmal nachschauen, von durchschnittlich 14.000 oder 15.000 Euro in wenigen Jahren auf 22.000 entwickelt, weil natürlich die ganzen Assistenzsysteme, die Vorschrift geworden sind, NCAP-Test etc. etc. auch die Entwicklungskosten für Kleinwagen dramatisch nach oben getrieben haben. Das heißt, es ist ja eine Mär, dass man für 25.000 Euro schon ein größeres Auto bekommt, da bekommt man einen Kleinwagen. Und es gibt zwei Tendenzen, die können uns gefallen oder nicht. In der Weltbevölkerung wächst der Wohlstand. Das Bruttosozialprodukt hat sich in den letzten 24 Jahren verfünffacht. Im letzten Jahr sind 13 Billionen Dollar Bruttosozialprodukt dazugekommen. Gleichzeitig ist die Verteilung ungleichmäßig geworden. Das kann man bedauern unter sozialen Gesichtspunkten, aber ich halte es für eine gute Idee, wenn sich eine Marke wie unsere, die ohnehin immer schon zu den Top-Marken gehört hat, auf die zahlungskräftige Kundschaft orientiert und auch die Entwicklungsarbeit in diese Richtung leistet. Es wird schwer sein, das ist der zweite Aspekt. Wir wissen alle, wie die Entwicklung von neuen Marken verläuft, die gerade in den Markt eingetreten sind, die extreme Wachstumsraten haben, die zum Teil unter protektionistischen Bedingungen produzieren und exportieren. Ob man den Krieg, und es ist ein Krieg, mit diesen Marken in dem Preissegment beginnen will, wo man ihn vermutlich nicht gewinnen kann, ist die Frage.