Geld für weitere Zukäufe scheint jedenfalls reichlich vorhanden zu sein. Dass er vermögend ist, daraus macht der Ex-Evotec-Chef auch gar kein Hehl: „Ich bin Gott sei Dank wohlhabend. Das ist ein Resultat von über 25 Jahren konsequenter Arbeit.“ Wobei wohlhabend für Lanthaler jemand ist, der zumindest über fünf Millionen Euro Vermögen verfügt. Die von der Aufsicht abgestraften Aktiendeals haben seinen Besitz jedenfalls nicht zusätzlich vergrößert. Dies sei auch juristisch so festgehalten worden. Deswegen ist Lanthaler auch nie ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten und hat lediglich Verwaltungsstrafen ausgefasst.

„We are fanatically devoted to excellence“ lautet ein Credo von WLan. Und an exzellenten Unternehmen mangelt es in Österreich nicht, ist Lanthaler überzeugt. „Wir sind technologisch führend, aber Eigenkapitalzwerge. Das führt dazu, dass viele gute Ideen zwar in Europa erdacht, aber am Ende in den USA gehandelt werden.“ Der Investor möchte mit seinem Geld nun mithelfen, dass mehr Know-how in good old Europe verbleibt.Lanthaler: „Leider gibt es in Österreich viel zu wenig privat finanzierte Wachstumsunternehmen. Ich will helfen, ein Feld aufzubauen, das in Österreich völlig unterbelichtet ist. Ich möchte privates und öffentliches Wachstumskapital professionell aufbauen und zusammenführen. Ich will, dass jeder, der in Österreich einen attraktiven Businessplan hat, weiß, dass es die WLan Holding gibt.“ Er wolle auch die Zukunft ein Stück besser machen, meint der Entrepreneur, und betont gleichzeitig, dass er kein philanthropischer Investor ist: „Ich investiere in Unternehmen, die eine gesündere ­Zukunft bewirken. Deswegen stehe ich in der Früh auf und arbeite gerne.“