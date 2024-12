Fernando Carro :

Es waren beiden gute Schüler. Hansi spricht immer noch ausgezeichnet Spanisch. Wir haben Freundschaft geschlossen. Während meines Studiums in Deutschland habe ich in den Semesterferien dann einige Jahre in Wien für „Die Presse“ als freiberuflicher Sportjournalist gearbeitet und bei den Krankls, die schon wieder zurück in Österreich waren, gewohnt. Wir sehen uns heute noch regelmäßig. Wenn ich in Wien bin, besuche ich ihn, bevor ich andere Termine wahrnehme. Heute waren wir beim „Plachutta“ mittagessen. (..)