Weltweit betrachtet war 2023 ein gutes Jahr für die Superreichen. Laut dem „Global Wealth Report“ der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) legte das Finanzvermögen um rund sieben Prozent zu, vor allem wegen guter Performance der Aktienmärkte. Und wie immer profitierten die Reichsten der Welt davon weit überproportional.

Im trend-Ranking stellt sich die Situation jedoch etwas anders dar. Das geschätzte Vermögen der 100 reichsten Österreicher und deren Familien liegt mit rund 210 Milliarden Euro exakt auf Vorjahresniveau. In Summe wurden in den letzten zwölf Monaten keine Zuwächse erzielt. Hauptgrund: Die Geschäfte zahlreicher heimischer Unternehmen laufen schwächer als im Boomjahr 2022, was sich negativ auf die Bewertung auswirkt. Auch die Entwicklung des für gut Betuchte wichtigen Immobilienmarkts war im internationalen Vergleich mau.

Das kumulierte Vermögen der top 100 in Österreich wäre sogar geschrumpft, hätten nicht einige, die ganz vorne liegen, satt zugelegt. Allen voran Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz (plus 3,3 Milliarden Euro), gefolgt von Georg Stumpf (plus 2,1 Milliarden), dem Reeder Helmut Sohmen (plus 1,4 Milliarden) und dem Kosmetikunternehmer Reinold Geiger (plus eine Milliarde). So profitierte der Schiffslogistikkonzern der in Hongkong tätigen Reederfamilie Sohmen, die eine der weltweit größten LNG-Frachterflotten betreibt, von der stark gestiegenen Nachfrage nach Flüssiggas und generell vom Boom bei der Seefracht.