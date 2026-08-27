Starkes erstes Halbjahr

Die Bajaj Mobility AG (ehemals Pierer Mobility AG) hat nach einem starken ersten Quartal 2026 auch im Halbjahr deutlich zugelegt. Der Konzernumsatz erhöhte sich im Jahresvergleich um 65 Prozent auf 704,1 Mio. Euro. Das EBITDA verbesserte sich auf 37,6 Mio. Euro, nach minus 183,3 Mio. im Vorjahr. Das EBIT lag bei minus 24,8 Mio. (zuvor minus 256,3 Mio. Euro). Im zweiten Quartal drehte das EBIT erstmals seit dem Sanierungsverfahren ins Plus, so der Motorradhersteller.

Konzernchef Gottfried Neumeister zeigt sich entsprechend zufrieden, man habe das Vertrauen der Kunden wieder gewonnen und den Umsatz verdoppelt. „Wir verkaufen mehr Motorräder zu besseren Preisen, mit deutlich weniger Discounts und reduzierter Kostenbasis“, meinte er. Man habe nun 18 Monate hart für den Turnaround gekämpft: „Wir haben im Vorjahr noch 165 Mio. Euro verloren, und das ins Positive zu drehen ist ein großer Meilenstein.“ Zum KTM-Stammwerk im oberösterreichischen Mattighofen legt Neumeister ein klares Bekenntnis ab. Der Stellenabbau Anfang des heurigen Jahres sei „weitgehend abgeschlossen“.

Der Motorrad-Umsatz der Marken KTM, Husqvarna und Gasgas stieg im ersten Halbjahr um 109,1 Prozent auf 579,6 Mio. Euro. Der Absatz erhöhte sich um 91,9 Prozent auf 89.004 Einheiten. Zusätzlich wurden 58.568 Motorräder in Indien (durch Bajaj Auto Ltd.) verkauft. In Summe wurden somit im ersten Halbjahr weltweit 147.572 Motorräder vertrieben, teilte das börsennotierte oberösterreichisch-indische Unternehmen mit.