Sportmodehersteller Eisbär: Produktion geht ins Ausland

Die berühmten Schals und Hauben der Sportmodemarke Eisbär, an der die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich eine Minderheitsbeteiligung hält, sollen ab Jahresende in Polen und China hergestellt werden – das berichten heute die Oberösterreichischen Nachrichten. Auch die Firmenzentrale in Feldkirchen soll aufgelöst werden und an einen anderen Standort innerhalb Oberösterreich wechseln. Im Zuge dessen sollen 14 Stellen gestrichen werden. Die Belegschaft sei bereits informiert.

Gestiegene Lohnnebenkosten, wachsende Kosten für Infrastruktur und Energie sowie der globale Preis- und Wettbewerbsdruck nannte Thorsten Grönlund, seit Ende Juni Eisbär-Geschäftsführer, in den Oberösterechischen Nachrichten als Gründe für die Umstrukturierung. Zudem sei der Mietvertrag in Feldkirchen nicht verlängert worden. Die 14 Beschäftigten, die ihre Jobs verlieren, seien persönlich informiert worden, wird Grönlund weiter zitiert. Auch wenn künftig Hauben, Schals und Sportmoden in Polen und China produziert würden, soll die Unternehmenszentrale in Oberösterreich bleiben. Der neue Standort wurde vom Geschäftsführer mit Verweis auf laufende Verhandlungen nicht mitgeteilt.