Uniqa-Chef Brandstetter: „Langeweile ist das neue Sexy“

trend: Sie stehen seit 15 Jahren an der Spitze des zweitgrößten Versicherungskonzerns Österreichs. Ging es der Uniqa in den 15 Jahren jemals so gut wie jetzt?

Andreas Brandstetter: Nein. Wir haben 18 Millionen Kunden in 14 Ländern Europas. In Zeiten, in denen wir sehr viele Unsicherheiten und Instabilitäten erleben, ist eine Sehnsucht nach starken Marken da, und wir sind privilegiert, so eine starke Marke zu haben. Der demografische Wandel, den wir gerade erleben, führt außerdem dazu, dass unsere Produkte stark gefragt sind, von Ansparprodukten über Risikovorsorgeprodukte bis zu Gesundheitsprodukten. Allen Unkenrufen zum Trotz gab es selten in der Geschichte der Versicherungen so viele Wachstumsmöglichkeiten wie jetzt. Das führt dazu, dass es der gesamten Branche gut geht.

trend: Tatsächlich gingen letztes Jahr die Prämien bei heimischen Versicherungen rauf, die Leistungen deutlich runter. Ist das Versicherungsgeschäft in diesen unsicheren Zeiten nicht ein Selbstläufer?

In Zeiten der großen Euphorie an den Aktienmärkten gab es bei Versicherungen nie so große Zuwächse, wir sind aber auch bei Rückgängen nie ganz vorne dabei. Eine gewisse Langeweile ist das neue Sexy. Unsere Branche strahlt eben eine gewisse Zuverlässigkeit aus. Das brauchen die Menschen derzeit.

trend: Trotz all der Zuwächse, stört es Sie, dass die Uniqa-Gruppe nicht die Nummer eins am Markt ist?

Unser Ziel ist, in den Leben möglichst vieler Menschen Relevanz zu haben. In digitalen Zeiten verschwinden die Grenzen zwischen Industrien. Deswegen expandieren wir gerade so stark in den Gesundheitsbereich. Ob wir dabei Nummer eins, drei oder fünf sind, ist zweitrangig, solange der Trend aufwärtsgeht.

trend: Auch der Aktienkurs der Uniqa konnte auf Jahres- oder Fünfjahresbasis nicht mit der VIG mithalten. Worauf führen Sie das zurück?

Ich will den Mitbewerb nicht kommentieren, aber wir hatten letztes Jahr an der Börse ein Plus von 97,4 Prozent und haben damit alle Vergleichsindizes geschlagen. Und in den letzten 52 Wochen stehen wir bei einem Plus von 46 Prozent. Damit sind wir sehr zufrieden und freuen uns, wenn es mehrere gute Finanzinstitute in Österreich gibt.

trend: Es gibt in Österreich fast 40 Versicherungen. Ist das für einen kleinen Markt wie Österreich nicht zu viel?

Als wir vor rund 20 Jahren in die Ukraine eingetreten sind, gab es dort rund 400 Versicherungen. Ich erwarte – auch aufgrund der KI – in der gesamten Region, in der wir tätig sind, eine Konsolidierung.

trend: Die Geldschatulle der Uniqa ist gut gefüllt. Sehen Sie in nächster Zeit Chancen, zuzukaufen, oder sind die Preise für Versicherungen zu teuer?

Man braucht Geduld. Wir werden in Mittel- und Osteuropa Transaktionen erleben, und vielleicht ergibt sich auch für uns eine Chance. In digitalen Zeiten ist unser Geschäftsmodell auch über Osteuropa hinaus skalierbar. Und wir tätigen im Gesundheitsbereich – Stichwort Mavie – immer wieder Zukäufe. Was ich ausschließe, ist Expansion am deutschen Markt.

trend: Sie hätten die Nürnberger Versicherung also nicht gekauft?

Nein.

trend: Welche neuen Märkte interessieren Sie?

Im Gesundheitsbereich sind es jene Märkte, wo wir ohnehin schon sind. Aber digital haben wir die Möglichkeit, auch in komplett neue Versicherungsmärkte zu gehen.

trend: Vier Ihrer zehn Kapitalvertreter im Aufsichtsrat sind Raiffeisenleute. Kann diese Abhängigkeit an der Börse hinderlich sein?

Als ich in den Vorstand kam, hatte Raiffeisen noch eine deutlich stärkere Position bei Uniqa. In den letzten Jahren hat sich Raiffeisen etwas zurückgezogen. Wir haben unser Verhältnis auf eine komplett saubere Basis gestellt und haben eine gute Vertriebskooperation miteinander. Die Zahl der Kapitalvertreter geht noch auf einen uralten Syndikatsvertrag zurück. Wir werden auf Roadshows aber auch nie darauf angesprochen.

trend: In Ihrem Vorstand ist von sieben Vorständen nur eine Frau. Wieso ist die Quote so niedrig?

Es ist sicher ein Versäumnis von mir, dass ich dachte, das wird sich mit der Zeit automatisch regeln. Das war aber nicht so. Wir haben aber dem Thema Diversität vor ein paar Jahren viel mehr Aufmerksamkeit gewidmet, und es würde mich nicht wundern, wenn wir in der nächsten Vorstandsperiode mehr Frauen im Vorstand sehen würden.

trend: Ihr größter Aktionär ist die Uniqa Privatstiftung. Über diesen Aktionär ist so gut wie nichts bekannt, z.B. was die Stiftung mit all dem Geld macht. Wäre hier nicht mehr Transparenz wichtig?

Ich weiß, dass sich die Uniqa Privatstiftung intensiv mit dem Thema auseinandersetzt. Ich gehe davon aus, dass viele der Projekte, die von der Stiftung etwa im Gesundheitsbereich gefördert werden, transparenter gemacht werden. Die Kritik ist jedenfalls gehört.