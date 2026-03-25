Iran-Krieg: Wie ein österreichischer Shop-Ausstatter in Dubai reagiert

Einige Tage später beim Online-Call: Fallmann, Mitinhaber des in den vergangenen Jahren stark gewachsenen Shop-Ausstatters „Store Makers - Middle East“ wirkt entspannt. Seit seiner Rückkehr nach Dubai, erzählt er, habe er noch zwei bis drei Raketenwarnungen auf sein Handy erhalten, zu Kriegsbeginn seien diese noch alle paar Stunden verschickt worden. Jetzt gehe es darum, sicherzustellen, „dass der operative Betrieb bei den Store Makers – Middle East auch in volatilen Zeiten verlässlich weiterläuft“, sagt er.

Store Makers - Middle East ist darauf spezialisiert, die Geschäfte von Luxusmarken in der Region auszustatten. Im Dubai Investmentpark verfügt das Unternehmen über 7.000 Quadratmeter Produktionsfläche und beschäftigt insgesamt 250 Mitarbeiter. Zu den Kunden zählen bekannte europäische Marken wie Michael Kors, Patek Philipp oder Breitling neben zahlreichen lokalen Kunden, die das Unternehmen bei der Expansion in der Region begleitet. Einer der wichtigsten Märkte für die stark exportorientierte Firma ist Saudi-Arabien. Eine starke Verbindung zu Österreich gibt es über die Eigentümer-Struktur: Die niederösterreichische Umdasch-Gruppe hält 30 Prozent und Fallmann zusammen mit Geschäftspartnern 70 Prozent der Anteile.

Auf sein eigenes Geschäft erwartet der Unternehmer unterschiedliche Auswirkungen. „Meine Einschätzung ist, dass viele europäische Marken derzeit zurückhaltender agieren werden - auch weil Entscheidungen stark durch das in Europa vorherrschende mediale Narrativ beeinflusst sind“, sagt er. Lokale Kunden würden hingegen an ihren Plänen festhalten: „Mehrere lokal verankerte Marken in der Region berichten auch in den Tagen nach Ausbruch des Konflikts weiterhin von stabilen Umsätzen und halten an ihren Expansionsplänen fest - in einzelnen Bereichen eröffnen sich dadurch sogar neue Chancen für entschlossene Akteure“, sagt er.

Die Vereinigten Arabischen Emirate gehören zu den Hauptangriffszielen des Iran. Auch wenn der Großteil der Drohnen und Raketen erfolgreich abgefangen werden konnte, gelangen einige prestigeträchtige Treffer. Doch viel wichtiger ist für Fallmann: „Die Emirate haben gezeigt, dass ihre Verteidigungsinfrastruktur auch unter hoher Belastung extrem gut funktioniert. Ein solches Maß an Sicherheit ist selbst in vielen europäischen Ländern keine Selbstverständlichkeit“, sagt er und ergänzt: „Langfristig entscheidend wird sein, wie sich die internationale Wahrnehmung der Region entwickelt - insbesondere im Hinblick auf Tourismus und Investitionen.“