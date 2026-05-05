RBI macht Tempo bei Addiko-Übernahme

Jetzt soll es rasch gehen: Die RBI treibt die geplante Übernahme der Addiko Bank voran und rechnet bald mit der Freigabe der Angebotsunterlagen. Das freiwillige Übernahmeangebot werde derzeit von der Übernahmekommission geprüft und voraussichtlich spätestens am 19. Mai veröffentlicht, sagte RBI-Chef Johann Strobl am Dienstag in einer Telefonkonferenz, über die das deutsche Handelsblatt berichtet.

Die RBI bietet 23,05 Euro pro Addiko-Aktie, was zu einer Bewertung von 450 Millionen Euro führt. Voraussetzung für die Übernahme wäre eine Mindestannahmequote von 75 Prozent.

Nach der Veröffentlichung laufe eine zehnwöchige Annahmefrist. „Bis Ende Juli sollten wir eine gute Vorstellung davon haben, ob wir erfolgreich sind“, sagte Strobl den Analysten. Der Abschluss der Transaktion werde für das vierte Quartal erwartet.

Die an der Wiener Börse gelistet Addiko Bank hat sich auf Privatkunden und KMU spezialisiert, und hat sechs Tochterbanken in Kroatien, Slowenien, Bosnien und Herzegowina, Serbien und dem Montenegro.