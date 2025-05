KTM: Pierer scheidet aus, Bajaj übernimmt Mehrheit

Bajaj wird - vorbehaltlich der regulatorischen Genehmigungen - die 100-Prozent-Mehrheit an der Pierer Bajaj übernehmen. Dieses Gemeinschaftsunternehmen von Stefan Pierer und den Indern hält derzeit 74,18 Prozent der KTM-Mutter Pierer-Mobility. An der Pierer Bajaj wiederum sind derzeit Stefan Pierers Pierer Industrie AG zu 50,1 Prozent und die Bajaj Auto International Holdings B.V. in den Niederlanden zu 49,9 Prozent beteiligt. Künftig hätte nun Bajaj das Sagen. Die Pierer Mobility AG habe eine Garantievereinbarung sowie einen Aktienverpfändungsvertrag mit der niederländischen Bajaj Auto International Holdings B.V. geschlossen, hieß es in einer Ad-hoc-Mitteilung am Mittwoch.

„Heute haben wir die Chance bekommen, die Geschichte von KTM fortzuschreiben“, so KTM-CEO Gottfried Neumeister in einer Stellungnahme. Die bestehenden Standorte, insbesondere das Stammwerk in Mattighofen/Munderfing, bleiben „die Basis für unseren zukünftigen Erfolg“, so der Vorstandschef. Er empfinde „tiefe Dankbarkeit und Demut“ gegenüber allen, die „diese neue, zweite Chance“ mitermöglicht hätten. Explizit bedankte sich der CEO auch bei Stefan Pierer, der „den Grundstein für eine der bekanntesten Motorradmarken der Welt gelegt“ habe.