Oberbank: Laufende Rekorde

Franz Gasselsberger ist nicht nur der am längsten amtierende Bank-CEO Europas, sondern auch einer der erfolgreichsten. Die Bilanz für das Jahr 2025 weist mit einem Jahresüberschuss von 477,1 Millionen Euro erneut ein Rekordergebnis aus. Während das Kreditgeschäft deutlich anzog, ging der Nettogewinn um 1,8 Prozent auf 372 Mio. Euro leicht zurück.

Mehr als zwei Drittel der Erträge der Oberbank stammen aus dem Firmenkundengeschäft. Hier konnte die Bank einen Zuwachs an Kommerzkrediten um 4,6 Prozent erzielen. Eine deutliche bessere Entwicklung als der Gesamtmarkt. Hier gab es laut OeNB ein Wachstum von 2,4 Prozent. Auch die Performance der Oberbank-Aktie verlief unter Gasselsberger spektakulär. Bei seinem Amtsantritt als Vorstandssprecher im Jahr 2002 lag der Kurs bei 11,5 Euro. Heute steht er bei 77,8 Euro. Ein Wertzuwachs von 577 Prozent.

Gasselsberger übergibt zu Jahresbeginn 2027 den Vorstandsvorsitz an Martin Seiter, der bereits seit fünf Jahren im Vorstand der Oberbank sitzt. Bis dahin hat er noch herausfordernde Zeiten zu bewältigen. „2026 wird ein holpriges Jahr“, meint der Oberbank-Boss. Dennoch bleibt er beim Gesamt-Ausblick positiv: „Als Trump seine Zollpolitik angekündigt und umgesetzt hat, haben viele Ökonomen vor einer Rezession gewarnt. Und dann hatten wir ein Weltwirtschaftswachstum von drei Prozent. Es ist jetzt besonders wichtig, Ruhe zu bewahren.“

Bei der Wohnbaufinanzierung verzeichnet die Oberbank jedenfalls anhaltend gute Zuwachsraten. Auch das Wertpapiergeschäft und das Einlagenwachstum sind stark. Die durch die Krise in Nahost gestiegenen Energiekosten könnten jedoch zu einem Vertrauensverlust und einem Konsumrückgang führen. „Wir fahren daher auf Sicht und blicken mit Respekt auf das Geschäftsjahr 2026,“ sagt Gasselsberger.

Der begeisterte Bergsteiger und Ausdauersportler stellt sich am kommenden Sonntag jedenfalls einer weiteren Herausforderung. Er nimmt wie schon in den Jahren davor am von der Oberbank gesponserten Linz Marathon teil. Diesmal gemeinsam mit seinem Nachfolger Martin Seiter.