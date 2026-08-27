Richter Pharma: Wachstum mit tierischem Fokus

Vom Besprechungsraum öffnet sich der Blick auf das weitläufige Gelände der Welser Kunstmühle der Familie Fritsch. Die 1876 errichtete Mühle war ein Jahrhundert lang weit über die Region hinaus für ihr Mehl und ihre Teigprodukte bekannt. Nach der Stilllegung kaufte Florian Fritsch seinen Cousins das imposanteste Gebäude ab, renovierte es und machte es ab 2009 zum Firmensitz von Richter Pharma. Das Unternehmen gilt heute als der marktführende Veterinär-Pharmahändler des Landes und befindet sich im Alleineigentum von Florian Fritsch. Der Unternehmensname geht auf die frühere Eigentümerfamilie Richter zurück, die vor 150 Jahren mit einer Apotheke am Welser Stadtplatz den Grundstein legte. Jahrzehnte später verbanden sich die Familien Richter und Fritsch durch Heirat.

Florian Fritsch, studierter Pharmazeut und langjähriger Vorstandschef von Richter Pharma, steht seit 2013 dem Aufsichtsrat vor. „Tiere haben in meinem Leben immer eine große Rolle gespielt“, sagt der 71-Jährige. Seine Mutter, aber auch seine beiden Schwestern und seine Frau seien ambitionierte Reiterinnen. Auf der Landwirtschaft der Familie, die er heute betreibt, habe es einige Esel und andere Nutztiere gegeben. Und zusammen mit seinem Sohn Alexander züchte er Labradore für die Jagd.

Richter Pharma zählt zu den bemerkenswertesten, aber kaum bekannten Unternehmen seiner Branche. Innerhalb eines Jahrzehnts hat sich der Umsatz auf 941 Millionen Euro nahezu verdoppelt. Davon werden rund zwei Drittel mit Spezial-Dienstleistungen für Pharmahersteller erzielt und ein Drittel als Großhändler für Medikamente. Als solcher beliefert man Hospitäler, Apotheken und Tierärzte. Der Rest von 50 Millionen entfällt auf das stark wachsende Geschäft der Tierarzneimittel-Herstellung. Logistik und Produktion sind in Wels angesiedelt – ein selten gewordenes Bekenntnis zum Industriestandort Österreich.

Während viele Unternehmen angesichts der konjunkturellen Unsicherheit auf die Bremse treten, investiert Richter Pharma weiter konsequent in Innovationen und Wachstum. Und dies in einem Bereich, wo die Margen zwar üppiger ausfallen als im Großhandel, der Kapitalbedarf aber deutlich größer ist: der Tiermedizin.

Die erste Produktionsstätte hat Fritsch Anfang der 90er-Jahre nahezu im Alleingang hochgezogen: „Das war ein echtes Abenteuer. Unser heutiger CEO war damals noch nicht an Bord. Und es gab damals nur wenige, die mir helfen konnten“, erinnert er sich. Mit der Erweiterung, in die 35 Millionen Euro flossen, verdreifacht sich die Kapazität auf zehn Millionen Injektionsfläschchen für Hunde, Katzen, Pferde und Nutztiere. „Wir wollen uns von einem reinen Arzneimittelversorger hin zu einem integrierten Dienstleister rund um Gesundheit und speziell Tiergesundheit entwickeln“, sagt Aufsichtschef Fritsch, der erfahrene Unternehmer an seiner Seite schätzt.

Darunter IV-OÖ-Präsident Thomas Bründl, der die Produktions-Expertise seiner Starlim-Gruppe in den Aufsichtsrat einbringt und sagt: „Florian Fritsch ist ein visionärer, naturverbundener Unternehmer, der langfristig denkt. Haustiere nehmen in der Gesellschaft einen immer größeren Stellenwert ein. Dass Richter Pharma diesen Kompetenzbereich stärkt und von Österreich aus in verschiedene Exportländer geht, ist der beschlossene und richtige Weg.“ Ein weiterer Mitglied und „guter Freund“ von Fritsch ist Ex-Umdasch-Chef Reinold Süßenbacher. Fritsch Sohn Alexander, der die Apotheke am Welser Stadtplatz führt, nimmt derzeit als Gast teil.