Wie die Schweizerische Nationalbank eine Tech-Größe wurde

Die Schweizer Nationalbank (SNB) ist eigentlich bekannt für ihre konservative Geldpolitik. Mittlerweile zählt die Nationalbank zu den größten Tech-Investoren der Welt – mit US-Aktien im Wert von 167 Milliarden Dollar. Obwohl keine Staatsfondsstruktur, ist ihr Portfolio vergleichbar mit jenen von Singapur oder Katar, analysierte die Financial Times.

Laut aktuellen SEC-Daten hält die SNB Beteiligungen an über 2.300 US-Unternehmen. Allein fünf Tech-Giganten — Apple, Amazon, Microsoft, Meta und Nvidia — machen über 42 Milliarden US-Dollar ihrer US-Aktien aus. Die Beteiligung an Apple beläuft sich auf knapp 10 Milliarden Dollar, an Nvidia sogar auf über 11 Milliarden Dollar.

„Die Schweiz braucht keinen Staatsfonds, solange wir die SNB haben“, wird Arturo Bris, Finanzprofessor an der IMD Business School, in dem Artikel der Financial Times zitiert. Der Zweck sei jedoch klar: „Es geht nicht um Kontrolle oder Rendite, sondern um das Währungsmanagement.“