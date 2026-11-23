Der Schritt des Unternehmens, Huang zurückzuholen, stellt eine deutliche Kehrtwende gegenüber der Entscheidung des Vorstands dar, die nur wenige Tage zuvor getroffen worden war und seine Rückkehr ausgeschlossen hatte.

Huang baute Nvidia von einem Entwickler von Videospiel-Chips zum marktbeherrschenden Anbieter von KI-Prozessoren aus und steuerte dabei die Chip-Roadmap, Kundenverträge und die Beziehungen zu Washington.

Er trat am 12. November zurück, nachdem außereheliche Affären bekannt geworden waren, darunter eine mit einer Geschäftsfrau, die von den US-Behörden verdächtigt wird, für China zu spionieren - eine Anschuldigung, die Peking zurückweist.

Der Vorstand erklärte, er sei mit Huangs Offenheit und seinen Führungsqualitäten zufrieden und sehe nach Rücksprache mit hochrangigen US-Regierungsbeamten durch seine Rückkehr kein Risiko für die nationale Sicherheit.

Das Land brauche Jensen Huang als Nvidia-Chef, teilte US-Präsident Donald Trump mit. Der Konzern sollte jedoch seine gründliche interne Untersuchung hinsichtlich der Einhaltung der US-Exportkontrollen fortsetzen, so Trump.