Sensations-Börsengang von „Chinas Nvidia“

Moore Threads, ein chinesischer Hersteller von Grafik- und KI-Chips, ist heute an der Shanghai Stock Exchange gestartet. Die Notierung auf dem technologiefokussierten „STAR Market“ erfolgte mit einem Emissionskurs von 114,28 Yuan je Aktie. Bereits am ersten Handelstag schoss der Kurs auf rund 600,5 Yuan, ein Plus von etwa 425 Prozent.

Mit dem Börsengang sammelte Moore Threads acht Milliarden Yuan (über eine Milliarde US-Dollar) ein. Der Hype um die Aktie zeigt, wie stark das Vertrauen der Anleger in die Vorstellung ist, Moore Threads könne an die Bedeutung von Nvidia anknüpfen und in China eine heimische GPU-Alternative etablieren, wie die Financial Times berichtet. 2023 war das Unternehmen von den USA - damals noch unter Präsident Joe Biden - auf eine Blacklist gesetzt worden.

Der Börsengang fällt in eine Phase struktureller Engpässe: Die chinesische Halbleiterindustrie kämpft seit Monaten mit einem Mangel an heimisch produzierten KI-Chips, weil die Fertigungskapazitäten in China knapp sind. Für Unternehmen wie Moore Threads ist das ein zweischneidiges Umfeld: hohe Nachfrage, aber begrenzte Möglichkeiten, diese technisch zu bedienen, so die Financial Times.

Zugleich ist der Börsengang Ausdruck eines größeren strategischen Trends. Angesichts verschärfter Exportbeschränkungen westlicher Chiptechnologie strebt China zunehmend nach technologischer Eigenständigkeit. Der Rekord-IPO signalisiert, wie stark der Druck und die Erwartungen sind, eine eigenständige Chipindustrie aufzubauen. Dennoch bleibt das Risiko erheblich. Moore Threads ist noch weit von Profitabilität entfernt und technologisch stark gefordert, mit westlichen Chip-Anbietern mitzuhalten.