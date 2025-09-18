Was Nvidias Einstieg bei Intel bedeutet

Der Fünf-Milliarden-Dollar-Deal von Nvidia und Intel gilt als strategische Neuordnung der Halbleiterbranche im Zuge des KI-Booms und macht Nvidia zu einem der größten Intel-Aktionäre. Der Chip-Riese zahlte für eine Intel-Aktie 23,28 US-Dollar. Intels Aktien sprangen nach der Ankündigung um 26 Prozent auf den höchsten Stand seit Juli 2023, Nvidia-Papiere legten um 2,5 Prozent zu. „Dies ist nicht nur eine Lebensader, sondern eine strategische Neuausrichtung, die Intel eine deutlich klarere Zukunft bietet“, sagte Geoff Blaber, Chef des Analysehauses CCS Insight, gegenüber der Financial Times.

Optimistisch zeigt sich Nvidia-Chef Jensen Huang: „Gemeinsam werden wir unsere Ökosysteme erweitern und den Grundstein für die nächste Ära des Computings legen". Im Rahmen der Kooperation soll Intel künftig maßgeschneiderte Zentralprozessoren für Nvidias KI-Plattformen in Rechenzentren entwickeln, zusätzlich ist ein separates Projekt für PC-Chips geplant. Intel-Chef Lip-Bu Tan erklärte gegenüber der Financial Times: „Wir schätzen das Vertrauen, das Jensen und das Nvidia-Team mit ihrer Investition in uns setzen, und freuen uns auf die Arbeit, die vor uns liegt, wenn wir für unsere Kunden innovieren und unser Geschäft ausbauen.“

Die Allianz ist deshalb bemerkenswert, weil Intel und Nvidia zu den ältesten Rivalen im Silicon Valley gehören, analysiert die britische Wirtschaftszeitung. Bereits 1998 soll Huang intern gewarnt haben: „Macht euch nichts vor: Intel will uns erledigen und aus dem Geschäft drängen. Unsere Aufgabe ist es, sie auszuschalten, bevor sie uns ausschalten“. In den 2000er-Jahren erwog Intel sogar, Nvidia für 20 Milliarden Dollar zu kaufen – entschied sich aber für den Aufbau eigener Grafikchips, ein Projekt, das scheiterte.