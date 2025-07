Nvidia-CEO Huang: KI wird Jobs nicht killen, sondern verändern

In dieser Weise angewandt, wird KI laut Huang die Entwicklung auf eine noch höhere Drehzahl pushen: die KI selbst ist es, die erst die Grundlage für den breiten Zugang zur KI schafft. "Die Technologie verhilft Menschen zu Möglichkeiten und Fertigkeiten, zu denen sie vorher keinen Zugang hatten", charakterisierte er seine Erwartung. Huang nannte KI “The greatest Technology Equalizer we have ever seen”. Motto: Wer nicht weiß, wie er ChatGPT verwenden soll, fragt eben ChatGPT." Genau so seien laut Huang weltweit bereits unzählige User tatsächlich an die praktische Anwendung herangegangen.

Empowerment ist mit Hilfe der KI damit jedem aus eigener Kraft möglich, argumentiert der Nvidia-Chef weiter. Genau das hält er auch für notwendig, denn KI werde zwar keinen Knowledge-Job zu 100 Prozent ersetzen können, aber wohl mehr als 80 Prozent der Jobinhalte verändern. "Weltweit fehlen etwa 30 bis 40 Millionen qualifizierte Arbeitskräfte", so Huang. Gelingt es, diese Lücke mit Hilfe von KI zu schließen, werde das weltweit Wachstum und Wohlstand erhöhen.