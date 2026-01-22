Insolvenz für Jungunternehmerin Izdebska

Die verhaltene Wirtschaftslage in Österreich veranlasst Izdebska früh, über die Grenzen Österreich zu schauen, um dort Vertriebspartner und Investoren zu finden. 2025 spricht sie mit über 180 Investoren, dies- wie jenseits des Atlantik: „Wir wussten, dass wir ein VC-Case sind. Deswegen sind auch die Business Angels eingestiegen. In Europa waren viele Investoren aufgrund der schwierigen Lage der VCs zögerlich und wollten nicht einsteigen.“

Izdebska geht im Sommer 2025 nach San Francisco und macht sich auf Investorensuche: „Mit EWOR, Davidov Ventures und Andreessen Horowitz Scout Fund konnten wir kleine Tickets abschließen“, erzählt sie. Im Raum steht auch eine rechtliche Übersiedelung nach Delaware. Viele Start-ups von außerhalb der USA nutzen diesen sogenannten „Delaware-Flip“, um leichter an US-Investoren zu kommen. „Das hätte uns 150.000 bis 200.000 Euro gekostet und dazu wäre noch die Problematik der Visa gekommen. Als Gründerin hätte ich das Visum leichter bekommen, für die Mitarbeitenden hätte das bis zu 100.000 Euro pro Person gekostet.“

Die Erfolgsaussichten werden immer im Spätherbst immer düsterer: „Im November war mir klar, dass wir das Schiff drehen müssen. Wir hatten das Kapital der Business Angels bereits zugesagt bekommen. In Summe war es aber zu wenig, und die Herausforderungen durch die US-Konkurrenz haben mir wenig Hoffnung gemacht: Zu sehen, mit welchem Tempo die US-Konkurrenten am US-Markt arbeiten, das hätten wir in unserer Lage nicht mehr hinbekommen“, sagt sie.

Kurz vor Weihnachten zieht Izdebska die Reißleine und versucht mit der Masseverwalterin, das wichtigste Asset bestmöglich zu verwerten. „Wir haben fast zwei Millionen Euro in diese Datenbank investiert und klären gerade die juristischen Details,“ so Izdebska. Interessenten für das Herzstück des Unternehmens gibt es: „Ein US-Unternehmen, das nach Europa expandieren will, ein deutscher Finanzdienstleister und eine Vertriebsagentur interessieren sich dafür“, sagt sie.