Doch rasch stiegen die Nutzerzahlen, die IT-Profis passten die Webtools innerhalb von Tagen an die Erfordernisse an. Heizma begann, sich selbst um die Installateursarbeiten zu kümmern, ehemalige Partnerbetriebe wurden übernommen. Man „skalierte“, wie es in der Start-up-Welt heißt. Über 500 von Heizma organisierte Wärmepumpen haben ihren ersten Wintereinsatz bereits erfolgreich absolviert, 100 weitere kommen derzeit monatlich dazu. Co-Gründer Michael Kowatschew: „Im Gegensatz zum traditionellen Handwerk kommen wir aus dem Plattformbusiness und wissen, wie man die langwierigen Abläufe zwischen Angebotseinholung, Förderabwicklung und Auftragsvergabe in Stunden erledigt. Damit sind wir auf dem Weg zum österreichischen Marktführer.“

Indem man vieles digital und automatisiert abwickelt, ergeben sich deutliche Effizienzgewinne: Statt ein bis zwei Hausbesuche pro Tag wie normale Handwerker kann Heizma schon mal des Doppelte und Dreifache abwickeln, nachdem eine erste Fernbegutachtung per Fotos die Vorselektion getroffen hat. Eine eigene KI sucht nach dem optimalen Gerät und legt innerhalb weniger Tage ein Anbot, die mühsame Kommunikation mit den Förderstellen wird - natürlich unentgeltlich - abgewickelt. Auch die Konzentration auf Sanierungsprojekte scheint ein guter Schachzug gewesen zu sein, denn vom Einbruch der Bauwirtschaft, die vor allem den Neubau betrifft, blieb man bis jetzt unberührt.

Mittlerweile ist Heizma selbst einer der größten Installateursbetriebe in der klein strukturierten Branche in Österreich, beschäftigt über 70 Mitarbeiter in vier Tochterunternehmen und kann eine flächendeckende Gebietsbetreuung anbieten. Um den Wachstumskurs fortzusetzen, hat Heizma enge Kooperationen mit Herstellern wie Bosch, Viessmann, LG, Panasonic und iDM abgeschlossen.