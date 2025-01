Das Team, bestehend aus IT- und Vertriebsexperten, ist von sechs auf 20 Köpfe angewachsen, in ein Büro in den 7. Bezirk übersiedelt und nimmt die Headsets kaum vom Kopf. „Wir rufen im Schnitt 100 Unternehmen pro Tag an. Oft gesteht uns das Gegenüber, dass sie insolvent sind. Vor allem bei Unternehmen aus dem Maschinenbau hören wir das leider immer wieder,“ sagt Izdebska. „Generell spüren wir, dass viele Unternehmen pausieren oder abwarten wollen, was 2025 bringt. 2024 war für uns das härteste Jahr in der Neukundengewinnung und Betreuung von Bestandskunden.“ Sie beschreibt ein Phänomen, das viele im Vertrieb Tätige gut kennen: „Die Sales-Zyklen haben sich bereits in der Pandemie verlängert, und im DACH-Raum sind sie mittlerweile unglaublich lang geworden. Das kostet uns sehr viel Geld und Mühe.“ Immerhin konnten zu den bestehenden Kunden, wie etwa drei Banken, 2024 zwei große Accounts, einer aus dem Nährstoffbereich und einer aus der Logistik, dazugewonnen werden.

Als Reaktion auf die hartnäckige Flaute vollzog Izdebska im Herbst 2024 einen Strategiewechsel bei den Märkten. „Wir haben unseren Schwerpunkt auf Belgien, Frankreich und die Schweiz verlagert“, sagt sie. „Das macht uns unabhängiger vom DACH-Raum und englischsprachige Vertriebsmitarbeitende hatten wir immer schon im Team. Darüber hinaus arbeiten wir mit Vertriebspartnern innerhalb dieser Länder zusammen.“ So konnte etwa das Schweizer IT-Unternehmen Pidas gewonnen werden.