Bei Continuation Funds werden ausgewählte Portfoliofirmen aus älteren Fonds in einen neuen übertragen. Finanziert wird die Transaktion mit frischem Geld. „Wir haben aus Speedinvest II fünf Firmen ausgewählt, in welchen internationale Investoren große Phantasie erkennen, und davon Teile unserer Beteiligung in unseren ersten 30 Millionen Euro schweren Fortsetzungsfonds transferiert", sagt Holle.

Speedinvest II wurde 2015 aufgelegt und investierte in insgesamt 100 Firmen, darunter so bekannte Namen wie GoStudent, refurbed und wefox. Nach Exits und Abschreibungen sind noch 50 Unternehmen verblieben, von denen nun eine Handvoll im ersten Continuation Fund fortgeführt wird. „Es handelt sich hierbei um die großen Namen unserer Portfolios“, sagt Holle, der die transferierten Start-ups nicht nennen darf. Lead-Investoren des ersten Continuation Funds sind Molten Ventures und Acurio. Ein weiterer ebenfalls 30 Millionen Euro schwerer Fortsetzungsfonds soll in einigen Wochen folgen.