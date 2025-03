Nista: Die intelligenten Energiepiloten

Das Büro von nista liegt in einem etwas abseits gelegenen Trakt der Alten Börse in Wien. Ein Lastenaufzug befördert gemächlich in den obersten Stock, wo Co-Gründerin und CEO Anna Pölzl mit ihrem Team ein modernes Großraumbüro belegt. Entwickler, Vertriebsmitarbeiter und andere Experten arbeiten hier seit fünf Jahren Seite an Seite an einer ehrgeizigen Mission: Sie wollen das Energiemanagement in der Industrie professionalisieren. Dafür hat nista eine KI-gestützte Lösung entwickelt, die mit Hilfe von Sensordaten Energieeinsatz und -verbrauch in Betrieben analysiert und kontinuierlich optimiert. Einsparpotenziale von bis zu 20 Prozent sollen sich so heben lassen.

„Unsere Stärke besteht darin, dass wir die automatisiert erhobenen Daten interpretieren und konkrete Handlungsempfehlungen zum Energiesparen anbieten können“, sagt Pölzl und zeigt auf ein Rollup im Besprechungsraum. Dort sind Beispiele abgebildet, die die intelligente Software an Kunden ausspielt, etwa „Verschieben Sie die Nutzung von Maschine A auf 14 Uhr, um günstige Spotmarktpreise zu bekommen“ oder „Schalten Sie den Kompressor eine Stunde später ein, um unnötige Leerläufe zu vermeiden.“

Von der Vielzahl am Markt erhältlicher Energiemanagementsysteme hebt sich nista mit seiner „transparenten und vor allem kollaborativen, also durch die operativen Mitarbeiter anwendbaren Lösung vom Headquarter bis in die Werke“ positiv ab, betont Florian Resch, Managing Director von xista science ventures. Der Risikokapitalfonds des Grundlagenforschungsinstituts ISTA in Klosterneuburg ist 2021 im Rahmen einer 1,5 Millionen Euro schweren Finanzierungsrunde bei dem TU-Spin-off eingestiegen. Weitere Investoren waren Katharo Ventures und das AWS.

Bei ersten Kunden wie Tiroler Rohre und Holcim ist die intelligente Lösung bereits seit einiger Zeit im Einsatz. Einen wichtigen Meilenstein für die Skalierung gibt es nun durch die neue Partnerschaft mit Schneider Electric.