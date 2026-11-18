Der gewichtigste Anlass für die ÖBB-Reform ist die tief in die roten Zahlen gerutschte Güterverkehrstochter der ÖBB. Eine Aufspaltung und Lokverkäufe sollen den Spielraum für einen Kurswechsel bringen.
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Weichen stellen, so wichtig für die ÖBB. Speziell bei der neuen Organisationsreform von Verkehrsminister Peter Hanke. Besonders herausfordernd – auch für den oder die eben gesuchten Nachfolger von Langzeit-ÖBB-Chef Andreas Matthä – sind intern heiß diskutierte Detailpläne für die Güterverkehrstochter Rail Cargo.
Das Unternehmen soll nämlich in eine Organisations- und eine Produktionseinheit aufgespalten und diese sollen als gleichberechtigte GmbHs der ÖBB-Holding unterstellt werden. Ein Teil des Bilanzvermögens („Rollmaterial“ wie Loks oder Waggons) wandert in eine dritte, darunter positionierte Gesellschaft, die Lok-Asset-GmbH. Das soll Luft für die Reorganisation schaffen – die ÖBB sprechen von einem positiven Einmaleffekt von internen Transfers: „Das genaue Ausmaß wird sich erst nach der vollständigen Bewertung der Gesellschaften zeigen.“
Das Vorhaben könnte die Rail Cargo massiv umkrempeln, soll doch auch der informelle „Kontrahierungszwang“ für das Güterangebot innerhalb der ÖBB aufgehoben werden. Künftig soll die verbliebene kleinere RCA (rund 1.600 Mitarbeiter) wie eine Spedition verstärkt Leistungen am Markt zukaufen, wenn Ressourcen knapp sind (wie bereits im Ausland praktiziert). Umgekehrt, so die prompte Forderungen der Gewerkschaft, soll auch die abgespaltene größere Produktionsgesellschaft (rund 2.900 Mitarbeiter) extern arbeiten dürfen. Beides zusammen könnte freilegen, wo Strukturen zu teuer sind.
Joachim Schnabel, Verkehrssprecher der ÖVP und Mitgestalter der Reform vor allem beim wirtschaftsnahen Güterverkehr: „Wir streichen eine ganze Konzernebene, dazu die Hälfte der Tochtergesellschaften der ÖBB, und wir öffnen uns verstärkt dem Markt – das ist schon ein Paradigmenwechsel.“
Mit dem Rücken zum Gleis
Dringend notwendig wäre es. Die RCG steht mit dem Rücken zum Abstellgleis. Wie der jüngst vorgelegte Geschäftsbericht 2025 der Rail Cargo Austria zeigt, ist das Bilanzminus auf 390 Millionen Euro angewachsen. Die Eigenkapitalrentabilität liegt bei minus 127,4 Prozent, der Verlust vor Steuern bei 135,5 Millionen Euro.
Heuer wächst der Druck noch weiter. Die Mengenerwartungen mussten nach unten korrigiert werden, „ein anspruchsvolles Jahr“, umschreiben es die ÖBB. Die Agrartransporte leiden unter veränderten Warenströmen im Zuge des Ukrainekriegs. Auch in den Segmenten Automotive, Stahl und Chemie, auf die sich die Rail Cargo strategisch ausrichtet (Projekt „Phoenix“), ist keine Erholung erkennbar.
Enttäuschend entwickeln sich gerade jene Angebote, mit denen die Rail Cargo dem Lkw Konkurrenz machen wollte – und die mit zweistelligen Millionenbeträgen gefördert wurden, etwa beim Einzelwagenverkehr: Dabei werden Güterwagen verschiedener Kunden extra abgeholt und zu längeren Zügen gebündelt, was aufwendige Sammel- und Sortierprozesse erfordert.
Oder beim multimodalen Verkehr, wo der Schienenhauptlauf mit Lkw-Transporten auf der ersten und der letzten Meile kombiniert wird, oder bei der Rollenden Landstraße (ganze Lastwagen auf Spezialzügen): Je schneller sich die Lkw-Elektrifizierung durchsetzt, umso mehr verliert der Schienentransport sein bislang uniques Klimaargument.
Wie schwierig die Lage ist, zeigen die Marktanteile. Laut Schienen-Control sank der Rail-Cargo-Austria-Marktanteil am österreichischen Schienengüterverkehr 2025 auf 52 Prozent, im Ganzzuggeschäft beträgt er nur noch 36,5 Prozent. Hier ist der Verlust besonders kritisch, sind doch die Transportmengen vergleichsweise gut planbar, die Kundenbeziehungen direkt.
Deutsche Trassen werden teurer
Der Rückgang ist nicht nur hausgemacht, die Sanierung des deutschen Bahnnetzes samt Streckensperren spielt auch eine Rolle, die auch alle Anbieter trifft. Allerdings haben die grenzüberschreitenden Verkehre im kleinen Österreich eine relativ höhere Bedeutung. Allein die Einschränkungen auf den beiden Korridoren Nürnberg–Passau und Obertraubling– Passau kosten die Rail Cargo heuer 15 bis 20 Millionen Euro.
Solche Summen lassen sich kaum vollständig an Kunden weitergeben. Verlader weichen bei geeigneten Strecken auf den Lkw aus oder beauftragen alternative Bahnunternehmen. Auch die Zusammenarbeit mit DB Cargo und anderen Partnern kann fehlende Streckenkapazitäten nicht ersetzen. Umleitungen verlängern Fahrzeiten und binden zusätzliche Ressourcen.
Noch schwieriger wird die Lage, wenn der deutsche Schienennetzbetreiber Infra GO die Trassenentgelte im kommenden Jahr tatsächlich wie angekündigt um 12,9 Prozent (2028: 15,1 Prozent) erhöht: Werden die Mehrkosten nicht weitergegeben, sinkt die Marge, werden sie weitergegeben, drohen Auftragsverluste.
Neue Geschäftsfelder sollten einen Ausweg bieten, kosten aber vorerst viel Geld, etwa die Zusammenarbeit mit Transporeon, einer europäischen Plattform für Straßengütertransporte. Als erster europäischer Bahnlogistiker beteiligte sich die RCG aktiv und wickelte seit dem offiziellen Start im Dezember 2023 fast 10.000 zusätzliche Transporte über die Plattform ab.
Auch in neues rollendes Material wird investiert, etwa 500 geleaste Eanos-yGüterwagen für Schrott- und Recyclingtransporte vom Vermieter MFD Rail; bis Mitte 2027 sollen alle im Einsatz sein, plus 200 neue doppelstöckige LaaersAutotransportwagen, die speziell für Elektroautos und SUVs ausgelegt sind.
Die Investitionen sollen die Wettbewerbsposition stärken, bergen aber Risiken. Leasingkosten laufen weiter, wenn die Nachfrage hinter den Erwartungen zurückbleibt. Bei spezialisierten Wagen sind alternative Einsatzmöglichkeiten begrenzt. Deshalb muss sich zeigen, ob die neuen Kapazitäten rechtzeitig auf ausreichende Nachfrage treffen.
Blaupause für Personenverkehr
Ob also die geplanten bilanziellen Kunstgriffe schon die entscheidende Weichenstellung sind, scheint fraglich. Der Transfer von Vermögenswerten verschiebt zwar Liquidität, erzeugt aber weder zusätzliche Transporte noch neue Kunden oder höhere operative Margen, kritisiert dann auch ein Bahnmanager mit guten ÖBBKenntnissen: „Die Aktion verschiebt nur Geld von einer Tasche in die andere eines öffentlichen Unternehmens.“
Hinzu kommen rechtliche und finanzielle Hürden. Für die Konstruktion muss die Rail Cargo in eine GmbH umgewandelt werden. Letztlich entscheiden die Europäische Wettbewerbsbehörde und die Beihilfevorschriften die Frage, ob die Finanzierung den Wettbewerb verzerrt. Auch in der Belegschaft wächst die Sorge. „Die Stimmung befindet sich auf einem alarmierenden Tiefpunkt“, heißt es in einem Schreiben des RCG-Betriebsrats an das Management, das prompt den Weg in die Medien fand.
Brisant ist die Rail-Cargo-Reform speziell noch aus einem weiteren Grund: Sie ist eine Blaupause für die Reform der Personenverkehrstochter, wo der Wettbewerbsdruck der Bahnliberalisierung noch vergleichsweise erträglich ist. So lag der eigenwirtschaftlich finanzierte Zuganteil des Personenverkehrs zuletzt bei nur 11,1 Prozent. Für den überwiegenden Rest lukriert man als Hauptfinanzierung Milliardenabgeltungen durch die direkt von Bund und Ländern vergebenen Verkehrsdienstverträge.
Ab 2028 freilich müssen diese europaweit neu ausgeschrieben werden.