Weichen stellen, so wichtig für die ÖBB. Speziell bei der neuen Organisationsreform von Verkehrsminister Peter Hanke. Besonders herausfordernd – auch für den oder die eben gesuchten Nachfolger von Langzeit-ÖBB-Chef Andreas Matthä – sind intern heiß diskutierte Detailpläne für die Güterverkehrstochter Rail Cargo.

Das Unternehmen soll nämlich in eine Organisations- und eine Produktionseinheit aufgespalten und diese sollen als gleichberechtigte GmbHs der ÖBB-Holding unterstellt werden. Ein Teil des Bilanzvermögens („Rollmaterial“ wie Loks oder Waggons) wandert in eine dritte, darunter positionierte Gesellschaft, die Lok-Asset-GmbH. Das soll Luft für die Reorganisation schaffen – die ÖBB sprechen von einem positiven Einmaleffekt von internen Transfers: „Das genaue Ausmaß wird sich erst nach der vollständigen Bewertung der Gesellschaften zeigen.“

Das Vorhaben könnte die Rail Cargo massiv umkrempeln, soll doch auch der informelle „Kontrahierungszwang“ für das Güterangebot innerhalb der ÖBB aufgehoben werden. Künftig soll die verbliebene kleinere RCA (rund 1.600 Mitarbeiter) wie eine Spedition verstärkt Leistungen am Markt zukaufen, wenn Ressourcen knapp sind (wie bereits im Ausland praktiziert). Umgekehrt, so die prompte Forderungen der Gewerkschaft, soll auch die abgespaltene größere Produktionsgesellschaft (rund 2.900 Mitarbeiter) extern arbeiten dürfen. Beides zusammen ­könnte freilegen, wo Strukturen zu teuer sind.

Joachim Schnabel, Verkehrssprecher der ÖVP und Mitgestalter der Reform vor allem beim wirtschaftsnahen Güterverkehr: „Wir streichen eine ganze Konzernebene, dazu die Hälfte der Tochtergesellschaften der ÖBB, und wir öffnen uns verstärkt dem Markt – das ist schon ein Paradigmenwechsel.“