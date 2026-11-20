Istanbul ist eine Stadt, die den trend-Traveller immer wieder bei jedem Besuch aufs Neue überwältigt. Istanbul ist tatsächlich anders. Istanbul ist Europas einzige Megalopolis. Es gibt keine andere Stadt in Europa, die man mit Istanbul vergleichen kann. 17 Millionen Menschen leben ganz offiziell hier. Unterhält man sich mit Istanbulern über die Größe ihrer Stadt, bekommt man meist andere Antworten. 22 Millionen, sagen die einen, ach was, 25 Millionen die anderen. Wenn man Istanbul mit dem Flugzeug überfliegt oder mit dem Schiff die Stadt verlässt, hat man den Eindruck, die Stadt würde nie enden. Istanbul ist nicht nur groß, sondern auch eine Stadt, die ständig in Bewegung ist. Eine historische Stadt, die sich ständig erneuert. Hier sind einige Beobachtungen, die der trend-Traveller von seinem jüngsten Istanbul-Besuch mitgebracht hat. Und einige Empfehlungen.

Der Topkapi-Palast zählt neben der Hagia Sophia und dem Großen Basar zu den essenziellen Sehenswürdigkeiten der Stadt. Von hier aus haben einst die Sultane ihre Regierungsgeschäfte betrieben. Jeder, der Istanbul besucht hat, hat vermutlich eine Tour durch den Palast gemacht. Dass ihn der trend-Traveller nun doch wieder aufgesucht hat, hat einen Grund: Mehrere Bereiche des Palasts, die bislang für Besucher unzugänglich waren, wurden restauriert und geöffnet, darunter der sehr sehenswerte Mecidiye-Pavillon, der 1858 in einem europäischen Stil errichtet und für Empfänge und Zeremonien genutzt wurde und von dessen Terrasse man einen schönen Blick auf die Stadt hat.

Am Goldenen Horn kann man einen neuen Stadtteil beim Entstehen beobachten. Dort, wo sich einst die militärische Schiffswerft des Osmanischen Reichs befand, entsteht gerade das Projekt „Tersane Istanbul“. Auf einer Fläche von 24 Hektar findet der Besucher Luxushotels, Restaurants, eine Shoppingmall mit Outlets exklusiver Marken, eine zweieinhalb Kilometer lange Uferpromenade, Wohnungen und eine Marina. Zwei der drei Hotels haben inzwischen eröffnet, das elegante Aliée und das Rixos, das sich im ehemaligen Trockendock befindet und sich als „Urban Resort“ versteht. Der trend-Traveller verbrachte einige Nächte im Rixos, dinierte im Restaurant Mykorini, wo die Stimmung so gut ist, dass die Gäste früher oder später zwischen den Tischen zum Tanzen anfangen, und bedauerte, dass das Wetter nicht gut genug war, um im Swimmingpool mit Blick übers Wasser des Goldenen Horns auf die Altstadt, die Türme und Kuppeln der Moscheen von Sultanahmed zu baden.

Mit dem Stadtteil Karaköy von heute haben die Fotos von Ara Güler, die der trend-Traveller im Istanbul Modern, dem neuen Museum für zeitgenössische Kunst, sah, nur mehr wenig zu tun. Was auf den Schwarz-weiß-Bildern des berühmtesten Fotografen Istanbuls zu sehen ist, ist ein Viertel der einfachen Leute, der Handwerker, Arbeiter, Fischer. Heute ist Karaköy ein glänzendes Viertel mit moderner Architektur, dem futuristischen Schiffsterminal Galataport, mit Luxushotels, teuren Einkaufspassagen und feinen Restaurants. Und dem Istanbul Modern, einem eleganten, durchscheinenden, raffinierten Bau, der an der Waterfront nach Plänen des italienischen Stararchitekten Renzo Piano vor einigen Jahren errichtet wurde. Es gibt eine Dauerausstellung, in der auch die Fotos von Ara Güler zu sehen sind, und Wechselausstellungen zu türkischen und internationalen Künstlern. Es gibt ein gutes Restaurant, und es gibt eine Dachterrasse, von der der trend-Traveller gar nicht mehr runter wollte, so einen schönen Blick hat man von hier auf die Häuserlandschaft von Karaköy, von Beyoğlu und auf den Bosporus.

Das Istanbul Modern ist Ausgangspunkt des Beyoğlu Kültür Yolu, der Beyoğlu-Kulturroute. Sie führt zum Taksim-Platz mit dem Atatürk-Kulturzentrum, dem neuen Kulturzentrum mit der glänzenden Fassade. Dazwischen liegen nicht nur Treppen und steile Gassen, viele Cafés und Läden, sondern einige der wichtigsten kulturellen Sehenswürdigkeiten der Stadt wie der Galata-Turm und das Istanbuler Gemälde- und Skulpturenmuseum.

Der lässigste und coolste Stadtteil, wurde dem trend-Traveller immer wieder versichert, befinde sich aber nicht im europäischen Teil der Stadt, sondern auf der anderen Seite des Bosporus. Also fuhr er nach Asien, nicht mit der Metro oder mit dem Taxi, sondern, wie es sich gehört, mit einer Fähre über den Bosporus, stieg in Kadiköy aus und wanderte in ein Viertel mit dem schönen Namen Moda. Dieses Viertel sei vor allem bei jungen, trendbewussten Istanbulern sehr angesagt ist, heißt es. Der trend-Traveller ließ sich durch die Gassen treiben, überrascht von einer Architektur, die bisweilen europäischer anmutet als die auf der anderen Seite der Stadt, immer wieder angezogen von den vielen kleinen Cafés, den Buchhandlungen, den Boutiquen mit Vintage-Mode. Eine Empfehlung ist der Moda Aile Çay Bahçesi, ein Teegarten, der so entspannt ist wie das ganze Viertel.

Dieser Artikel ist im trend.PREMIUM vom 6. November 2026 erschienen.