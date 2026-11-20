In Linz ist nicht nur das Institut von KI-Koryphäe Sepp Hochreiter und seiner Beteiligung NXAI zu Höchstleistungen fähig. Völlig unabhängig davon ist ein neues Large-Language-Modell (LLM) entwickelt worden.

Es heißt Talos, ins Firmenbuch eingetragen wurde das Unternehmen Ablatic Ende September, vor Anfragen können sich die beiden Gründer jetzt schon kaum retten. Julian Mauerkirchner und Florian Zimmermann haben das KI-Modell entwickelt.

Mitte September wurde die Betaphase beendet, seitdem ist es offiziell verfügbar. Talos ist ein rein europäisches Modell, das ausschließlich bei europäischen Anbietern läuft. Talos wusste die 100 Betakunden – darunter Banken wie auch Start-ups – mit seiner Leistungsfähigkeit, verlässlicher Verfügbarkeit und Kosten offenbar sehr zu überzeugen.

Neben der Performance spricht die Kunden vor allem „der rein europäische Zugang an, und dass es tat­sächlich eine Innovation aus Österreich ist“, sagt CEO Florian Zimmermann. Neben interessierten Unternehmen klopfen mittlerweile auch schon ­reihenweise Investor:innen an, so die Gründer.

Dieser Artikel ist im trend.PREMIUM vom 6. November 2026 erschienen.