Nestlé: Katzenfutter statt Babynahrung

Der Trend zu weniger Babys und mehr Haustieren biete dem Schweizer Konsumgüterkonzern deutliches Potenzial, sagte Konzernchef Philipp Navratil auf einer Investorenkonferenz der Deutschen Bank. Tierhalter seien zunehmend bereit, mehr Geld für ihre Haustiere auszugeben, da diese immer häufiger als vollwertige Familienmitglieder angesehen würden.

In einer alternden und zunehmend von Einsamkeit geprägten Gesellschaft suchten immer mehr Menschen nach tierischer Gesellschaft, wobei sich die Katze als idealer Begleiter erweise. Nestlé produziert unter anderem Tierfutter der Marken Purina, Friskies oder Gourmet.

„Katzen sind ein wachsendes Segment“, erklärte Navratil. Da viele Menschen ihre Homeoffice-Zeit reduzierten und vermehrt an ihre Arbeitsplätze zurückkehrten, seien Katzen im Vergleich zu Hunden zudem die pflegeleichteren Haustiere. Nestlé profitiere in diesem Bereich besonders von seiner Ausrichtung auf das Premiumsegment. Da Katzen als wählerische Fresser gelten, sei für die Futterherstellung mehr Technologie und wissenschaftliche Forschung nötig. Dies spiele dem forschungsstarken Konzern in die Karten. Nestlé sei Marktführer bei Katzennahrung und die Nummer zwei bei Hundenahrung. Welche anderen Schwerpunkte der neue Nestlé-CEO seit Beginn seiner Amtszeit gesetzt hat, lesen Sie hier.