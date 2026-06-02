Österreichs Jugendliche fordern mehr Finanzbildung

Besonders auffällig sind die Unterschiede bei der schulischen Finanzbildung. Während 72 Prozent der AHS-Schüler:innen angeben, in der Schule eher nichts oder gar nichts über Geld und Finanzen zu lernen, trifft das bei Schüler:innen berufsbildender Schulen nur auf 17 Prozent zu.

Entsprechend unterschiedlich fällt auch die Selbsteinschätzung des eigenen Wissens aus: 59 Prozent der Jugendlichen an allgemeinbildenden Schulen geben an, sich eher nicht oder gar nicht mit Geld- und Finanzthemen auszukennen. In berufsbildenden Schulen liegt dieser Wert bei 34 Prozent.

Auch bei der Frage nach der Vorbereitung auf die Zukunft zeigen sich deutliche Unterschiede. 64 Prozent der AHS-Schüler:innen fühlen sich in Finanzfragen nicht ausreichend auf ihr späteres Leben vorbereitet. Bei Jugendlichen in berufsbildenden Schulen sind es 38 Prozent.

„Wenn es davon abhängt, in welchen Schultyp ich gehe, ob ich mit Finanzen in Berührung komme, dann haben wir wirklich eine schlechte Ausgangslage für unsere zukünftigen Generationen im Zusammenhang mit der Chancengerechtigkeit“, sagt Erste-Bank-CEO Gerda Holzinger-Burgstaller.