Wie Do & Co fünf Milliarden Euro Umsatz erreichen will

Anfang 2027 wird ein erstes Do-&-Co-Restaurant in der City von London eröffnet, danach soll New York folgen. In den USA und ganz Amerika ist die Präsenz dank der Formel 1 stark gestiegen. „Die B2B-Branche hat uns jedenfalls am Radar“, zeigt sich CEO Dogudan zufrieden. Zur Expansion in Middle East und im arabischen-Raum, ebenfalls logische Märkte, weil viel Geld im Umlauf ist, meint er nur vielsagend: „Demnächst in diesem Theater.“

Weniger zurückhaltend beurteilt er die Zukunftsaussichten seiner Gruppe: „Ich glaube, wir können den Umsatz in den nächsten fünf bis acht Jahren einmal noch verdoppeln.“ Das ergäbe rund fünf Milliarden Euro – für ein „fahrendes Wirtshaus“ aus Österreich eine unglaubliche Summe.

In den USA sollte die Verdoppelung jedenfalls drinnen sein. Do & Co hat dort starken Rückenwind. Sogar mit der Football-Mega-Show Super Bowl fanden schon Gespräche statt. Aber abgesehen von noch bestehenden Stadionverträgen wäre das Problem wiederum, dass dafür noch die Leute fehlen würden.

Was sich so rasch wie möglich ändern soll. Die Rekrutierungsoffensive läuft bereits vielversprechend an. Und trotz zuweilen geäußerter Kritik an der hierzulande herrschenden Einstellung zu Leistung hofft Dogudan, möglichst viele Arbeitskräfte in Österreich zu finden. Warum? „Unsere Gastlichkeit wird rund um die Welt geschätzt. Man nimmt uns ab, dass wir gerne Gastgeber sind; in jedem Fall mehr, als dass wir eine große Industrienation sind. Eine Crew der Austrian Airlines zum Beispiel ist einfach viel besser als jede andere in Europa. Gleiches gilt für unsere Mitarbeiter.“ Künftige Führungskräfte sollen österreichische Tradition und die DNA von Do & Co in die Welt hinaustragen, „weil wir auch ein Storytelling-Business sind.“

Außerdem nehme die Leistungsbereitschaft gerade wieder zu: „Warum auch immer, die 20- bis 23-Jährigen fangen wieder mehr Feuer im Vergleich zu den etwas Älteren. Auf einmal wollen die wieder.“

Den Ruf, bescheidene Gagen für sehr viel Arbeit zu zahlen, kann Do & Co zunehmend ablegen. Eigenen Angaben zufolge liegt ein Mitarbeiter mit ordentlicher Ausbildung und Bereitschaft, auch bei Events im Ausland zu arbeiten, bei brutto 6.000 Euro aufwärts im Monat. „Ganz sicher kannst du in Hospitality nirgends auf der Welt mehr verdienen als bei uns“, rührt der Boss die Werbetrommel in eigener Sache: „Du kannst dich innerhalb weniger Monaten qualifizieren fürs nächste Level. Wer hierher kommt und sich reinhaut, geht schnell durch die Decke.“

Sobald das eigene Haus fertig herausgeputzt ist, könnten als nächster Schritt auch Übernahmen von Mitbewerbern folgen. Die finanzielle Power wäre vorhanden. Attila Dogudan erwähnt in diesem Zusammenhang relativ viele Anfragen von Investmentfonds, die ihm Kapital für gemeinsame Deals anbieten, weil eben die Branche vor einem Boom steht, der Profite verspricht. Allerdings mahnt er bei der Strategie, sich einfach einen Markt zu kaufen, eher zur Vorsicht. „Weil es immer um die Kultur der Mitarbeiter geht, die man übernimmt.“

Die Reserviertheit hat aber auch damit zu tun, dass Do & Co ein Familienbetrieb bleiben soll. Die Familie hält 30 Prozent und will weiterhin allein das Sagen haben. Wie es aussieht, wollen die Söhne das Lebenswerk des Vaters weiterführen, dem das auch wichtig ist, „weil du es am Ende des Tages für Generationen machst. Was Globales zu schaffen, war schon auf der Uni mein Traum. Dass wir heute aus Wien heraus in einer Industrie, die eigentlich keinen Export hat, ein weltweiter Player sind, bereitet mir wahnsinnige Freude – obwohl ich nie zuhause bin und die ganze Zeit herumfliege. Aber ich mag den Begriff Work-Life-Balance sowieso nicht. Denn er suggeriert, dass Arbeit das Gegenteil von Leben ist.“